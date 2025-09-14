Класически Сити триумфира в дербито на Манчестър

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Възпитаниците на Пеп Гуардиола си стъпиха на краката след двете поредни поражения за първенство, като междувременно и изпревариха селекцията на Рубен Аморим в класирането.

Ерлинг Холанд
Снимка: БТА
Слушай новината

Манчестър Сити сложи край на четвъртия кръг на Висшата лига с класически успех срещу градския съперник Манчестър Юнайтед на стадион "Етихад". Възпитаниците на Пеп Гуардиола си стъпиха на краката след двете поредни поражения за първенство, като междувременно и изпревариха селекцията на Рубен Аморим в класирането.

"Гражданите" вече са осми с шест точки от четири мача, докато "червените дяволи" са 14-и с два пункта по-малко.

Сити веднага наложи пресата си над градския съперник и това можеше да даде резултат още в 17-ата секунда, когато шут на Ерлинг Холанд се размина на сантиметри от вратата на Алтай Байъндър, който беше предпочетен да започне като титуляр.

Джанлуиджи Донарума пък бе принуден да прави първото си спасяване в първенството на Англия в четвъртата минута, когато трябваше да предотврати коварен удар от дистанция на Бенямин Шешко.

В крайна сметка двете нули на таблото бяха разбити в 18-ата минута, когато Жереми Доку преодоля по невероятен начин четирима защитници на "червените дяволи" и с центриране от десния фланг намери Фил Фоудън, който се разписа с глава.

Белгийското крило на "гражданите" продължаваше да създава неприятности на отбраната на Юнайтед и шест минути по-късно, този път с центриране отляво, намери Тиджани Райндерс в наказателното поле, но Байъндър се справи с опасността.

Единствените възможностти за гостите в първото полувреме се откриваха благодарение на високата линия на градския съперник и в 32-ата минута Шешко остана очи в очи с Донарума, но словенецът не успя да се възползва от грешката на защитата на Сити.

След сравнително равностойното начало на втората част, в 53-ата минута дойде времето на Ерлинг Холанд да отбележи редовния си гол след нова прекрасна асистенция на Жереми Доку.

Три минути по-късно норвежкият таран на Манчестър Сити пропусна златна възможност да удвои головата си сметка. Доку отново свърши голяма част от работата и изведе съотборника си очи в очи с турския страж на "червените дяволи". Холанд преодоля Байъндър, но някакси не нацели опразнената врата и кълбото се спря в левия страничен стълб.

След малко повече от час игра пък Брайън Мбемо можеше да върне интригата, след като засече центриране на Патрик Доргу от воле, но Донарума показа страхотни рефлекси, за да запази мрежата си суха.

В 64-ата минута Ерлинг Холанд пропусна още един невероятен шанс, но четири минути по-късно той нямаше как да сбърка за трети път и направи резултата класически за домакините.

Дупките в защитата на Манчестър Юнайтед ставаха все по-сериозни и по-сериозни, а малко след втория си гол норвежкият нападател можеше да се отчете и с асистенция, след като изведе Райндерс сам срещу Алтай Байъндър, но нидерландският халф не нацели вратата.

Гостите дадоха всичко от себе си да стигнат почетно попадение, като Мбемо пропусна на три пъти в 80-ата, 82-ата и 84-ата минута, а в 85-ата Каземиро някакси изпусна полуопразнената врата на Джанлуиджи Донарума. В крайна сметка до нов гол не се стигна и селекцията на Пеп Гуардиола си тръгна с трите точки и суха мрежа.

В следващия пети кръг във Висшата лига Манчестър Сити ще гостува на Арсенал на 21 септември, а Манчестър Юнайтед приема Челси ден по-рано. Малко преди това "гражданите" ще стартират и участието си в Шампионската лига на 18-и с домакинство на италианския шампион Наполи.

