Класика прати Щутгарт на полуфиналите за Купата на Германия

Щутгарт си осигури място на полуфиналите в турнира за Купата на Германия. „Швабите“ надделяха при гостуването си на Холщайн Кил след 3:0 на четвъртфиналите.

Гостите срещнаха немалко трудности срещу втородивизионния тим. Дениз Ундав даде аванс на гостите чак в 56-ата минута, след като през първата част инициативата бе на страната на домакините от Кил.

Голът даде спокойствие и самочувствие на състава на Щутгарт и в 89-ата минута Крис Фюрих се разписа за 2:0. В добавеното време капитанът на Щутгарт Атакан Каразор добави още един гол, с който оформи успеха на своя тим.

Съперникът на Щутгарт в полуфиналите ще стане ясен след тегленето на жребий. За момента място в сред най-добрите четири има и Байер Леверкузен.