"Класика за домашни любимци" - британско радио с успокояваща музика в сезона за фойерверките на Острова

Британското радио Classic FM е готово с програмата си Classic FM’s Pet Classics („Класика за домашни любимци по Classic FM“) с наближаването на сезона на фойерверките на острова, съобщава медията на уебсайта си. Предаването се завръща за девета поредна година, като този ще обхване три вечери.

Дан Уокър, Алед Джоунс и Доун О’Портър ще бъдат водещи на специално създадената поредица на 5, 6 и 7 ноември, която има за цел да помогне на домашните любимци в страната да останат спокойни въпреки свистенето и гърмежите при отбелязването на празника Нощта на огньовете, известен и като Денят на Гай Фокс, който отбелязва провала на Барутния заговор от 1605 г.

И трите предавания ще се излъчват от 17.00 до 22.00 часа местно време, като част от партньорството на радиото с Кралското общество за защита на животните.

Според проучване на благотворителната организация близо две трети от стопаните казват, че любимците им изпитват стрес по време на сезона на фойерверките, а пускането на релаксираща музика е най-често използваният метод за успокояване или подготовка на животните.

По време на трите предавания домашните любимци и стопаните им ще могат да чуят специално подбрани класически произведения, голяма част от които са вдъхновени от самите животни, като например „Карнавал на животните“ от Камий Сен-Санс и „Мина“ от Едуард Елгар, кръстена на неговия любим териер от породата кеърнтериер. Програмите ще включват също така съвети и полезни препоръки за това как да се гарантира безопасността на животните, когато се използват фойерверки.

Предвиждат се и поздрави и посвещения за домашните любимци на слушателите – „от котки и кучета до овце, коне, риби, змии, гълъби и дори някой и друг аксолотъл“, посочват от Classic FM.

Тази година радиото е поръчало ново класическо музикално произведение от пианиста, композитор и посланик на кампанията Classic FM Calm Ноа Инада-Ким. Творбата му When The Night Goes Quiet („Когато нощта утихне“) за соло пиано е създадена въз основа на проучвания на университетите в Белфаст и Глазгоу, които показват, че животните реагират най-добре на бавно темпо, ниски тонове и минимално присъствие или пълна липса на ударни инструменти.