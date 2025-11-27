БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Клаудио Хиралдес: Бях изненадан от фалшивите двама нападатели, с които излезе Лудогорец

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Всички са очаквали Селта да дойде и да бие с 5:0, но такива мачове вече отдавна не се случват, заяви старши треньорът на Селта Виго.

Клаудио Хиралдес
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Селта Виго Клаудио Хиралдес призна, че е бил изненадан от някои тактически решения от щаба на Лудогорец. Българският шампион спечели с 3:2 срещу испанците в среща от 5-ия кръг на Лига Европа.

„Бях изненадан от фалшивите двама нападатели, с които излезе Лудогорец, особено със смяната на позициите. Изненада ме играта и търсенето на засада от страна на Лудогорец. Всички са очаквали Селта да дойде и да бие с 5:0, но такива мачове вече отдавна не се случват“, заяви Хиралдес.

"Направихме промени за мача. Трябваше да дам почивка, имаше риск от натоварване при някои играчи. Реших, че трябва да дам почивка на част от футболистите, с оглед на календара. Не забравяйте, че играхме с 2-3 футболисти, които са на по 19-20 години, а някои от останалите имат само 2-3 мача за сезона. Неудобен мач за нас, не стояхме добре, Кайо Видал ни затрудни много“, добави той.

Свързани статии:

Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
Българският шампион се наложи над испанския Селта Виго.
Чете се за: 03:10 мин.
#Клаудио Хиралдес #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Селта Виго

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
1
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
2
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
3
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
4
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
5
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Парламентът събра кворум от втория опит
6
Парламентът събра кворум от втория опит

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Европейски футбол

Иван Йорданов: Преди седмица играха с Барселона и им вкараха два гола, а ние днес им вкарахме три
Иван Йорданов: Преди седмица играха с Барселона и им вкараха два гола, а ние днес им вкарахме три
Диниш Алмейда: Връщаме си самочувствието си стъпка по стъпка Диниш Алмейда: Връщаме си самочувствието си стъпка по стъпка
Чете се за: 00:30 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Откакто съм дошъл, отборът работи на и извън терена, за да се вдигнем Пер-Матиас Хьогмо: Откакто съм дошъл, отборът работи на и извън терена, за да се вдигнем
Чете се за: 02:10 мин.
Гидженов показа 7 жълти картона при победа на Омония в Лигата на конференциите Гидженов показа 7 жълти картона при победа на Омония в Лигата на конференциите
Чете се за: 01:15 мин.
Георги Кабаков ръководи победа на Астън Вила в Лига Европа Георги Кабаков ръководи победа на Астън Вила в Лига Европа
Чете се за: 02:30 мин.
Петър Станич: Имахме нужда от този момент Петър Станич: Имахме нужда от този момент
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР)
Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови...
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич и Сандански 35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич и Сандански
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Великобритания издаде временен лиценз за сделки с австрийското...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
След решението на Франция за казармата - къде в Европа има военна...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ