Клаудио Хиралдес: Бях изненадан от фалшивите двама нападатели, с които излезе Лудогорец

Старши треньорът на Селта Виго Клаудио Хиралдес призна, че е бил изненадан от някои тактически решения от щаба на Лудогорец. Българският шампион спечели с 3:2 срещу испанците в среща от 5-ия кръг на Лига Европа.

„Бях изненадан от фалшивите двама нападатели, с които излезе Лудогорец, особено със смяната на позициите. Изненада ме играта и търсенето на засада от страна на Лудогорец. Всички са очаквали Селта да дойде и да бие с 5:0, но такива мачове вече отдавна не се случват“, заяви Хиралдес.