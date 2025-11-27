Клаудио Хиралдес: Бях изненадан от фалшивите двама нападатели, с които излезе Лудогорец

Всички са очаквали Селта да дойде и да бие с 5:0, но такива мачове вече отдавна не се случват, заяви старши треньорът на Селта Виго.
Старши треньорът на Селта Виго Клаудио Хиралдес призна, че е бил изненадан от някои тактически решения от щаба на Лудогорец. Българският шампион спечели с 3:2 срещу испанците в среща от 5-ия кръг на Лига Европа.
„Бях изненадан от фалшивите двама нападатели, с които излезе Лудогорец, особено със смяната на позициите. Изненада ме играта и търсенето на засада от страна на Лудогорец. Всички са очаквали Селта да дойде и да бие с 5:0, но такива мачове вече отдавна не се случват“, заяви Хиралдес.
"Направихме промени за мача. Трябваше да дам почивка, имаше риск от натоварване при някои играчи. Реших, че трябва да дам почивка на част от футболистите, с оглед на календара. Не забравяйте, че играхме с 2-3 футболисти, които са на по 19-20 години, а някои от останалите имат само 2-3 мача за сезона. Неудобен мач за нас, не стояхме добре, Кайо Видал ни затрудни много“, добави той.