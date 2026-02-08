БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Клаудия Рийглер стана най възрастната жена, състезавала се на Зимни олимпийски игри

Сноубордистката е на 52 години.

Клаудия Рийглер стана най възрастната жена, състезавала се на Зимни олимпийски игри
Слушай новината

Сноубордистката Клаудия Рийглер стана най-възрастната жена, състезавала се на Зимни олимпийски игри. Австрийката е на 52 години.

Преди Олимпиадата в Милано-Кортина рекордът принадлежеше на германската състезателка по бързо пързаляне Клаудия Пехщайн, която участваше на последните си Олимпийски игри на 49-годишна възраст. Това се случи в Пекин през 2022 година.

"Все още мога да се справя с младите момичета и да се боря с тях. Тук съм и мога да се боря редом до младите. Знам, че мога да справям много бързо и това ме прави изключително горда. Много неща са възможни, ако се придържаш към тях, ако вярваш в себе си", каза Рийглер, след като беше елиминирана на осминафиналите в паралелния гигантски слалом.

Най-големият успех в кариерата й беше златен медал в дисциплината паралелен гигантски слалом на Световното първенство през 2015 година

