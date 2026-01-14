Клоуи Ким на линия за Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Клоуи Ким ще участва на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Въпреки контузията, която получи по време на тренировката, сноубордистката ще бъде на линия за най-големия спортен форум, информира „Ройтерс“.

Американката обясни, че след ядрено-магнитен резонанс е било установено, че е разкъсала лабрум – един от хрущялите в рамото.

„Има два начина да се случи подобна контузия и предполагам, че при мен е по-лекият от двата, така че съм доволна от това. Очевидно съм много разочарована, че няма да мога да карам сноуборд до непосредствено преди Олимпийските игри, след което ще ми бъде по-трудно. Не успях да тренирам толкова, колкото исках, но и това е окей“, каза Ким във видео, което публикува в Instagram профила си.

Състезателката в халлфпайпа добавя, че е благодарна относно това, че ще може да участва.

25-годишната сноубордитскта спечели златни медали в Пьончан 2018 и в Пекин 2022. Тази година тя ще се бори за трети пореден триумф в дисциплината халфпайп, като така би станала първата жена, постигнала подобен успех.

Игрите в Италия започват на 6 февруари, а надпреварата в дисциплината с участие на Ким започва пет дни по-късно.