БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:15 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Клоуи Ким на линия за Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Американката страда от контузия, но това няма да я спре да преследва нов медал в сноуборда.

Клоуи Ким на линия за Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Снимка: БТА
Слушай новината

Клоуи Ким ще участва на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Въпреки контузията, която получи по време на тренировката, сноубордистката ще бъде на линия за най-големия спортен форум, информира „Ройтерс“.

Американката обясни, че след ядрено-магнитен резонанс е било установено, че е разкъсала лабрум – един от хрущялите в рамото.

„Има два начина да се случи подобна контузия и предполагам, че при мен е по-лекият от двата, така че съм доволна от това. Очевидно съм много разочарована, че няма да мога да карам сноуборд до непосредствено преди Олимпийските игри, след което ще ми бъде по-трудно. Не успях да тренирам толкова, колкото исках, но и това е окей“, каза Ким във видео, което публикува в Instagram профила си.

Състезателката в халлфпайпа добавя, че е благодарна относно това, че ще може да участва.

25-годишната сноубордитскта спечели златни медали в Пьончан 2018 и в Пекин 2022. Тази година тя ще се бори за трети пореден триумф в дисциплината халфпайп, като така би станала първата жена, постигнала подобен успех.

Игрите в Италия започват на 6 февруари, а надпреварата в дисциплината с участие на Ким започва пет дни по-късно.

# Клоуи Ким #Зимни олимпийски игри 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
2
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
3
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
4
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
5
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
6
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Зимни

Тампа Бей надделя над Питсбърг
Тампа Бей надделя над Питсбърг
Радена Ангелова на специален лагер в Доломити Радена Ангелова на специален лагер в Доломити
Чете се за: 02:12 мин.
Александра Фейгин с 23-ти стартов номер в кратката програма за европейското в Шефилд Александра Фейгин с 23-ти стартов номер в кратката програма за европейското в Шефилд
Чете се за: 00:45 мин.
Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау от Световната купа по ски алпийски дисциплини Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау от Световната купа по ски алпийски дисциплини
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.
България спечели четвърта квота в сноуборда за Зимните олимпийски игри България спечели четвърта квота в сноуборда за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Асен Василев след върнатия мандат: Нови машини за два месеца не могат да се въведат Асен Василев след върнатия мандат: Нови машини за два месеца не могат да се въведат
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
България придоби 7 кораба минни ловци
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Изслушват кандидатите за Европейски прокурор от България
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Пред прага на грипна епидемия ли сме?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ