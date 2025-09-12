Коцев преди влизането в Съдебната зала: Благодаря ви за подкрепата

Преди влизане в залата Благомир Коцев благодари за подкрепата. В залата защитата му поиска по-лека мярка - подписка или парична гаранция и също така заявиха, че това разследване не е обективно.

Той е обвинен за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления по служба, корупция и пране на пари, като са в ареста от 8 юли.

В залата освен семейството и близки на Коцев, тук са и Николай Денков, Лена Бориславова, Атанас Атанасов и други депутати от ПП. Също така и вече бившият депутат Кирил Петков.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Припомняме, че на 18 юли апелативен съд София остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев и двама общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов.