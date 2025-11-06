БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Коди Милър-Макинтайър даде тон на Цървена звезда за седем поред в Евролигата (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Баскетболният национал показа какво е способен с екипа на сърбите и срещу Панатинайкос в турнира на богатите.

Снимка: euroleaguebasketball.net
Слушай новината

Коди Милър-Макинтайър отново изгря на сцената и бе в основата на седмия пореден успех на Цървена звезда в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници сразиха Панатинайкос с 86:68 в мач от деветия кръг. В „Белградска Арена“ момчетата на Саша Обрадович властваха на паркета през цялата среща и нанесоха второ поредно поражение на баскетболистите на Ергин Атаман в турнира на богатите.

Милър-Макинтайър намери място сред титулярите, както по традиция. Въпреки че не бе много ефективен от гледна точка на стрелбата, българският национал се отчете с комплексно представяне и не бе далече от мисълта за трипъл-дабъл. Гардът финишира с 14 точки, 9 борби, 7 асистенции и 1 открадната топка за 33 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 6/7 от средна дистанция, 0/7 зад дъгата и 2/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сърбите продължават под пара, като могат да се похвалят със седем победи, а в статистиката си имат и две загуби. От своя страна гърците са с пет успеха и четири поражения. На 11 ноември (вторник) Милър-Макинтайър и компания ще влязат в ролята на гости на Дубай, докато Панатинайкос ще гостува на Париж.

Стартът не предвещаваше подобен изход, тъй като честата смяна на водачеството бе факт. Донатас Мотеюнас и Ебука Изундо имаха проблясъци в нападение за домакините. Костас Слукас и Ти Джей Шортс отговориха за момент на удара, но сърбите разсеяха съмненията за интересен мач и в края на дебютната част се откъснаха с 8 точки.

Огниен Добрич и Мотеюнас се постараха нападението „звездашите“ да върви по ноти и във втория период, когато авансът им прехвърли двуцифрените изражения на бърза ръка. Епизодичните изяви на Кендрик Нън и Джеди Осман не промениха кой знае колко ситуацията за гърците, а Коди Милър-Макинтайър пое щафетата и тимът от Белград се прибра в съблекалнята при 46:32.

Участникът в Адриатическата лига окончателно лиши мача от интрига в хода на третата десетка. „Детелините“ отдавна бяха изпаднали в състояние на нокдаун и домакините се отскубнаха 27 точки след 30 минути игра. В последната част трудно можеше да се стигне до промяна и това бе всичко.

Чима Монеке регистрира 14 точки и 8 борби за победителите. Огниен Добрич приключи с 10 точки и 5 овладени под двата ринга топки.

Костас Слукас отсрами „зелените“ с 16 точки. Джеди Осман записа 15 и 5 борби, Николаос Рогкавопулос реализира 12.

