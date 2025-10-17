Когато машините учат от хората: как AI забрави да каже „благодаря“ на Уикипедия

До вчера всички търсехме в Уикипедия.

Днес просто питаме изкуствения интелект — и той ни отговаря със същите думи, написани от доброволци там.

Разликата е, че вече почти никой не влиза в самия сайт.

Според Фондация „Уикимедия“, хората все по-често получават информацията си чрез чатботове и търсачки, които използват текстове от Уикипедия, но без да препращат към източника.

Така сайтът, който повече от 20 години е символ на свободното знание, започва да губи видимост.

„Това е риск за бъдещето на проекта“, казва Маршал Милър, старши директор „Продукти“ във фондацията.

Той обяснява, че трафикът към страниците е спаднал с около 8% спрямо миналата година – именно защото изкуственият интелект вече поднася готови отговори директно в резултатите на търсачките.

Иронията е, че почти всички големи AI модели – включително тези, които ползваме всеки ден – са обучени именно върху данни от Уикипедия.

Това означава, че милиони хора четат информация, създадена от доброволци, но без дори да знаят, че идва оттам.

Фондацията предупреждава, че ако този тренд продължи, по-малко хора ще участват в писането и обновяването на статиите, защото ще изчезне усещането за общност.

А може би е време да си припомним, че зад всеки факт, който изкуственият интелект цитира, стои нечие любопитство, труд и желание да направи света малко по-умен.