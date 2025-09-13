БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Чете се за: 03:55 мин.
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Чете се за: 02:00 мин.

Кои са конкурентките на Беатрис Чебет в надпреварата на 10 000 м в Токио?

Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Гледайте световното първенство по лека атлетика пряко по БНТ 3.

Беатрис Чебет
Снимка: БТА
Беатрис Чебет се наслаждава на царуването си като кралица на състезанията по лека атлетика на дълги разстояния и се отправя към Токио като световен рекордьор както на 5000 м, така и на 10 000 м.

Точно както в Париж, двукратната олимпийска шампионка се стреми към два златни медала в Токио, а бягането на 10 000 м е първото в нейния график.

Четири предишни победители в бягането на 10 000 м на световните първенства също са печелили дубъл, като са спечелили бягането на 5000 м: Тирунеш Дибаба през 2005 г., Кенениса Бекеле през 2009 г., Вивиан Черуйот през 2011 г. и Мо Фара през 2013 г. и 2015 г. Черуйот беше и последната кенийка, спечелила титлата на 10 000 м през 2015 г.

Въпреки че това ще бъде първият път, когато Чебет ще се състезава на 10 000 м на световното първенство, тя все пак ще започне като една от големите фаворитки, докато се изправя срещу защитаващата титлата си шампионка Гудаф Цегай.

Чебет, първата жена, която преодоля 29-минутната бариера на 10 000 м с време 28:54.14 минути, си осигури място в Токио, след като завърши трета на кенийските квалификации, които бяха спечелени от Джанет Чепнгетич. Агнес Нгетич, подгласничката в това състезание, допълва кенийския отбор.

24-годишната Нгетич е първата жена, пробягала 10 км за 30 минути в състезание само за жени, с време 29:27 минути. След като постави лични рекорди на пистата тази година от 14:01.29 минути на 5 000 м и 30:27.38 минути на 10 000 м (последното на голяма височина), тя се надява да подобри шестото си място от Будапеща преди две години.

Чепнгетич, настоящият световен лидер, е шампионка на Африканските игри и има личен рекорд от 30:04.97 минути. Това ще бъде нейният дебют на световно първенство при жените.

Цегай е спечелила множество медали в последните три издания на световните първенства, като е взела бронз на 1 500 м през 2019 г., злато и сребро на 5 000 м през 2022 г. и злато на 10 000 м през 2023 г. Всъщност, Олимпийските игри в Париж през 2024 г. бяха първото голямо първенство от седем години, от което Цегай си тръгна с празни ръце, така че ще се надява на по-добро преживяване в Токио.

28-годишната състезателка показа превъзходна форма тази година на различни дистанции, като постигна личен рекорд на миля от 4:11.88 минути, заедно с най-добрите си резултати за сезона от 3:50.62 минути и 14:04.41 минути на 5 000 м.

Тя води силен етиопски състав, който включва още Еджгайеху Тайе, бронзова медалистка в Будапеща преди две години, Фотиен Тесфай и Цигие Гебреселама.

През май Тесфай счупи рекорда на трасето на полумаратона в Берлин с време от 1:03:35 минути, петото най-бързо представяне в историята. И тя, и Гебреселама ще участват в първите си световни първенства.

Надя Батоклети също е силен претендент за медал. Италианката спечели олимпийско сребро на тази дистанция миналата година, завършвайки само на 0,10 секунди зад Чебет. Тази година тя постави национални рекорди на 5000 м (14:23,15 минути), 3000 м (8:26,27 минути), 1500 м (3:58,15 минути) и 5 ​​км (14:32 минути).

САЩ ще бъдат представени от Емили Инфилд, Елиз Крани и Уейни Келати Фрезги, а сред другите претендентки са Дейзи Джепкемей от Казахстан, Кали Хаугер-Такери от Великобритания и Ририка Хиронака от Япония.

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 04:35 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

