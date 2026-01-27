Кой ще е Спортист №1 на България?

Награждаването на най-добрите в българския спорт ще се състои след края на едно от най-големите спортни събития през 2026 година – Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

В класацията са:

Алберт Попов (ски-алпийски дисциплини)

Александър Везенков (баскетбол)

Александър Николов (волейбол)

Божидар Саръбоюков (лека атлетика)

Иван Иванов (тенис)

Карлос Насар (вдигане на тежести)

Никола Цолов (автомобилизъм)

Симеон Николов (волейбол)

Стилияна Николова (художествена гимнастика)

Тервел Замфиров (сноуборд)

След тях в подреждането на най-достойните за 2025 г. следват Алекс Грозданов (волейбол), Рами Киуан (бокс), Малена Замфирова (сноуборд), Кирил Милов (борба), Милена Тодорова (биатлон), Йоана Илиева (фехтовка), Григор Димитров (тенис), Радослав Янков (сноуборд), Радослав Росенов (бокс), Александър Василев (тенис), Юлияна Янева (борба), Магомед Рамазанов (борба), Владимир Зографски (ски скокове), Димана Иванова (волейбол), Петър Мицин (плуване), Мирослава Минчева (спортна стрелба), Габриела и Стефани Стоеви (бадминтон).

По време на церемонията ще бъде връчена и наградата „Вдъхновение“. Тя беше учредена на предишното издание на „Спортист на годината“ и се дава на човек, който с работата и успехите си е мотивирал и подкрепял развитието на българския спорт и спортистите у нас.

На събитието ще стане ясно и кой е Треньор №1 на България за 2025 година. Това е 42-рото издание на анкетата, организирана от вестник „Труд“, в която тази година са участвали 25 медии.

Ще бъде обявен и Спортист №1 с увреждания, както и няколко специални отличия от спортните журналисти – като знак на уважение към изявени български спортисти.

Анкетата „Спортист на годината“ има дълга история. Първото официално допитване е проведено през 1958 година, а победител тогава е баскетболистката Ваня Войнова. Рекордьор по брой отличия е Стефка Костадинова, която е печелила наградата четири пъти. По три пъти №1 са ставали Боян Радев и Станка Златева.

Още осем големи имена в българския спорт са били избирани за Спортист на годината по два пъти – сред тях Григор Димитров и Александър Везенков.