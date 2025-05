Коко Гоф, Мира Андреева и Виктория Азаренка продължават във втория кръг на "Ролан Гарос"

Коко Гоф прескочи първия кръг на втория за годината турнир от Големия шлем - "Ролан Гарос". Втората в света при жените преодоля с лекота Оливия Гадеки от Австралия с 6:2, 6:2 за малко над час и 10 минути.

Американката, финалистка от 2022 г. във френската столица, направи общо шест пробива в мача. И двата сета се развиха идентично - Гоф допусна пробив и в двете части, но и направи по три в подаването на съперничката.

За Гоф предстои мач с представителката на домакините Клое Паке или Тереза Валентова от Чехия.

