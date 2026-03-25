Коко Гоф с място на полуфиналите в Маями

от БНТ
Американката отказа представителка на Швейцария.

Коко Гоф се пребори за място на полуфиналите на турнира в Маями. Представителката на домакините се наложи трудно над Белинда Бенчич с 6:3, 1:6, 6:3 за два часа и 15 минути на корта. Така поставеното под номер 4 в схемата на турнира тенисистка достига до тази фаза на турнира за първи път.

За четвърти пореден мач американката се нуждаеше от три сета, за да продължи напред. Тя дори допусна пробив в третата част и изоставаше с резултата с 2:3, но успя да спечели следващите четири поредни гейма за крайния успех срещу швейцарката. "Горда съм със себе си, не смяташ, че ще стигна толкова далеч", коментира американската тенисистка.

Гоф ще играе на полуфиналите в Маями срещу чехкинята Каролина Мухова, която надигра Виктория Мбоко от Канада със 7:5, 7:6 (5). Мухова направи голям мач с 32 печеливши удара и само 13 непредизвикани грешки срещу Мбоко, която тя вече победи на финала на турнира в Доха УТА 1000 през февруари.

Гоф е фаворитка в полуфинала заради историята между двете, като младата американка е спечелила всичките пет мача помежду им, два от които са на финали - в Синсинати през 2023 и в Пекин през 2024. Коко Гоф спечели срещу Мухова и осминафинали на Откритото първенство на Австралия в началото на годината.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#тенис турнир в Маями 2026 #Коко Гоф #Белинда Бенчич

Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя три пъти, съобщи проф. Олег Асенов
След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
Яник Синер се пребори за четвъртфинал в Маями
