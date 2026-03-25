Коко Гоф с място на полуфиналите в Маями

Коко Гоф се пребори за място на полуфиналите на турнира в Маями. Представителката на домакините се наложи трудно над Белинда Бенчич с 6:3, 1:6, 6:3 за два часа и 15 минути на корта. Така поставеното под номер 4 в схемата на турнира тенисистка достига до тази фаза на турнира за първи път.

За четвърти пореден мач американката се нуждаеше от три сета, за да продължи напред. Тя дори допусна пробив в третата част и изоставаше с резултата с 2:3, но успя да спечели следващите четири поредни гейма за крайния успех срещу швейцарката. "Горда съм със себе си, не смяташ, че ще стигна толкова далеч", коментира американската тенисистка.

Гоф ще играе на полуфиналите в Маями срещу чехкинята Каролина Мухова, която надигра Виктория Мбоко от Канада със 7:5, 7:6 (5). Мухова направи голям мач с 32 печеливши удара и само 13 непредизвикани грешки срещу Мбоко, която тя вече победи на финала на турнира в Доха УТА 1000 през февруари.

Гоф е фаворитка в полуфинала заради историята между двете, като младата американка е спечелила всичките пет мача помежду им, два от които са на финали - в Синсинати през 2023 и в Пекин през 2024. Коко Гоф спечели срещу Мухова и осминафинали на Откритото първенство на Австралия в началото на годината.