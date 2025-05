Кола се вряза в шампионския парад на Ливърпул, има пострадали

Ужас в Англия. Кола се вряза в шампионския парад на Ливърпул, като рани няколко от празнуващите привърженици на мърсисайдци. Инцидентът е станал малко след 18:00 часа местно време (20:00 българско), като полицията е реагирала мигновено и вече има задържан за криминалното провинение.

От полицията в Ливърпул съобщават, че задържаният е мъж. Казват, че има „няколко пострадали“ пешеходци по време на инцидента, но на този етап не се разкриват подробности за тяхното състояние и конкретен брой ранени.

Футболисти и служители на Ливърпул показаха днес спечеления трофей от Висшата лига пред целия град, а на специалия открит автобус бе изписано „Наша е отново“. Мърсисайдци вече имат 20 трофея от английското първенство по футбол, с което изравняват рекорда на вечния съперник Манчестър Юнайтед, който за последно бе шампион през 2013 под ръковоството на сър Алекс Фъргюсън.

We are currently dealing with reports of an RTC in Liverpool city centre. We were contacted at just after 6pm today, Mon 26 May, following reports a car had been in collision with a number of pedestrians on Water Street. The car stopped at the scene and a male detained. pic.twitter.com/1qomVIDuqB