Колеблив старт за Александър Зверев на турнира в Мадрид

Станко Димов
Чете се за: 03:25 мин.
Шампионът Рууд даде само гейм на Мунар.

Александър Зверев
Снимка: БГНЕС
Александър Зверев започна с победа участието си на турнира в Мадрид, въпреки колебанията в играта си.

Поставеният под №2 германец се справи с Мариано Навоне с 6:1, 3:6, 6:3, като преодоля спад в представянето си по време на мача и записа девета поредна победа в откриващи срещи на турнира от сериите Мастърс 1000 в испанската столица. Зверев, който преследва трета титла в Мадрид, допусна два пробива във втория сет, но успя да възстанови контрола и да стигне до успеха за 1 час и 43 минути.

„Първият сет беше почти перфектен, а след това напълно загубих концентрация. Вторият сет беше много слаб, но това понякога се случва в първия мач от турнир. Можех да бъда по-фокусиран, но нивото беше налице. Първият и третият сет бяха на много високо ниво и трябва да се концентрирам върху това“, коментира Зверев.

Германецът, който се изправи за първи път срещу намиращия се на 45-о място в света Навоне, реализира четири от осемте си възможности за пробив. 28-годишният тенисист остава без загуба през сезона в мачове, в които печели първия сет (19-0). Макар все още да няма титла през 2026 година, той демонстрира постоянство, достигайки полуфиналите в пет от шестте турнира преди Мадрид, и заема трето място в надпреварата за финалите в Торино след Яник Синер и Карлос Алкарас.

Зверев, шампион в Мадрид през 2018 и 2021 година, ще продължи похода си към трета титла с мач срещу Терънс Атман в третия кръг. Французинът, №47 в света, поднесе изненада, побеждавайки сънародника си Юго Юмбер с 7:6(3), 7:6(5).

„Турнирът тук е по-различен заради условията“, добави Зверев. „Или го обичаш, или не – няма средно положение. Всичко е малко по-бързо, топката отскача по-високо, сервисът е по-ефективен. Аз лично обичам да играя тук и се надявам да добавя още титли към тези, които вече имам.“

Феликс Оже-Алиасим и действащият шампион Каспер Рууд също без проблеми се класираха за третия кръг. Поставеният под №3 канадец, финалист в Мадрид през 2024 година, победи квалификанта Вилиус Гаубас с 6:3, 6:4 и ще срещне 20-годишния белгиец Александер Блокс, който отстрани Брендън Накашима с 3:6, 6:3, 6:4.

Рууд, който спечели най-голямата титла в кариерата си именно в Мадрид преди година, не срещна затруднения срещу Хауме Мунар и се наложи с 6:0, 6:1. В следващия кръг норвежецът ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина, който победи Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:3.

Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
3
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
4
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
5
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат...
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на прозрачността, на правовата държава и отговорността
6
Слави Василев: Идва времето на истинското правосъдие, на...

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Яник Синер загуби сет на старта на турнира в Мадрид
Яник Синер загуби сет на старта на турнира в Мадрид
Карлос Алкарас няма да защитава титлите в Рим и на "Ролан Гарос" Карлос Алкарас няма да защитава титлите в Рим и на "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:05 мин.
Стефанос Циципас продължава към втория кръг в Мадрид Стефанос Циципас продължава към втория кръг в Мадрид
Чете се за: 02:00 мин.
Григор Димитров отпадна още на старта на турнира в Мадрид Григор Димитров отпадна още на старта на турнира в Мадрид
Чете се за: 02:10 мин.
Григор Димитров ще играе срещу Циципас на демонстративен двубой в София Григор Димитров ще играе срещу Циципас на демонстративен двубой в София
Чете се за: 01:07 мин.
21-годишен тенисист от Парагвай е съперникът на Григор Димитров на старта на Мастърс турнира в Мадрид 21-годишен тенисист от Парагвай е съперникът на Григор Димитров на старта на Мастърс турнира в Мадрид
Чете се за: 02:02 мин.

Опит за покушение на президента Доналд Тръмп
Опит за покушение на президента Доналд Тръмп
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Евакуираха президента на САЩ: Стрелба по време на вечеря за кореспонденти в Белия дом Евакуираха президента на САЩ: Стрелба по време на вечеря за кореспонденти в Белия дом
Чете се за: 01:25 мин.
По света
40 години след аварията в Чернобил: Най-голямата авария в историята на адрената енергетика 40 години след аварията в Чернобил: Най-голямата авария в историята на адрената енергетика
Чете се за: 00:45 мин.
По света
След изборите: Последен ден за разчистване на агитационни материали След изборите: Последен ден за разчистване на агитационни материали
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
БСП започва курс към възстановяване на доверието след изборния срив
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
