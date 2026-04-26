Колеблив старт за Александър Зверев на турнира в Мадрид

Александър Зверев започна с победа участието си на турнира в Мадрид, въпреки колебанията в играта си.

Поставеният под №2 германец се справи с Мариано Навоне с 6:1, 3:6, 6:3, като преодоля спад в представянето си по време на мача и записа девета поредна победа в откриващи срещи на турнира от сериите Мастърс 1000 в испанската столица. Зверев, който преследва трета титла в Мадрид, допусна два пробива във втория сет, но успя да възстанови контрола и да стигне до успеха за 1 час и 43 минути.

„Първият сет беше почти перфектен, а след това напълно загубих концентрация. Вторият сет беше много слаб, но това понякога се случва в първия мач от турнир. Можех да бъда по-фокусиран, но нивото беше налице. Първият и третият сет бяха на много високо ниво и трябва да се концентрирам върху това“, коментира Зверев.

Германецът, който се изправи за първи път срещу намиращия се на 45-о място в света Навоне, реализира четири от осемте си възможности за пробив. 28-годишният тенисист остава без загуба през сезона в мачове, в които печели първия сет (19-0). Макар все още да няма титла през 2026 година, той демонстрира постоянство, достигайки полуфиналите в пет от шестте турнира преди Мадрид, и заема трето място в надпреварата за финалите в Торино след Яник Синер и Карлос Алкарас.

Зверев, шампион в Мадрид през 2018 и 2021 година, ще продължи похода си към трета титла с мач срещу Терънс Атман в третия кръг. Французинът, №47 в света, поднесе изненада, побеждавайки сънародника си Юго Юмбер с 7:6(3), 7:6(5).

„Турнирът тук е по-различен заради условията“, добави Зверев. „Или го обичаш, или не – няма средно положение. Всичко е малко по-бързо, топката отскача по-високо, сервисът е по-ефективен. Аз лично обичам да играя тук и се надявам да добавя още титли към тези, които вече имам.“

Феликс Оже-Алиасим и действащият шампион Каспер Рууд също без проблеми се класираха за третия кръг. Поставеният под №3 канадец, финалист в Мадрид през 2024 година, победи квалификанта Вилиус Гаубас с 6:3, 6:4 и ще срещне 20-годишния белгиец Александер Блокс, който отстрани Брендън Накашима с 3:6, 6:3, 6:4.

Рууд, който спечели най-голямата титла в кариерата си именно в Мадрид преди година, не срещна затруднения срещу Хауме Мунар и се наложи с 6:0, 6:1. В следващия кръг норвежецът ще играе срещу Алехандро Давидович Фокина, който победи Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:3.