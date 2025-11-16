БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Коледно вълшебство по Шанз-Елизе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Деца
Запази
коледно настроение шан елизе засия нова украса снимки
Слушай новината

Един от най-известните булеварди в света – Шанз-Елизе в Париж – грейна в празнична украса и се превърна в зимна приказка. Тази година дърветата по цялата алея са осветени със златисти и бели светлини, които преливат и блестят в ритъма на музика.

Новите LED лампи са по-ярки и енергоспестяващи, а цялата атмосфера напомня сцена от филм.

Хиляди хора се събраха, за да видят запалването на светлините, а булевардът се превърна в място за разходки, снимки и коледно настроение. До началото на януари парижани и туристи ще могат да се насладят на тази празнична магия, която превръща Шанз-Елизе в сърцето на зимния Париж.

Последвайте ни

ТОП 24

Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
1
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
2
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
3
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства подновиха брачните си обети в Разлог
4
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства...
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани
5
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона...
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
6
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: По света

Феерия от светлини в Кралската ботаническа градина
Феерия от светлини в Кралската ботаническа градина
Модерно изкуство на фона на пирамидите Модерно изкуство на фона на пирамидите
Чете се за: 00:55 мин.
Машината на Блез Паскал и шифровъчната „Енигма“ излизат на търг в Париж Машината на Блез Паскал и шифровъчната „Енигма“ излизат на търг в Париж
Чете се за: 00:27 мин.
Британският младежки парламент проведе годишно заседание Британският младежки парламент проведе годишно заседание
Чете се за: 00:37 мин.
Запалиха коледните светлини на улица “Карнаби” в Лондон Запалиха коледните светлини на улица “Карнаби” в Лондон
Чете се за: 00:25 мин.
Празнична арт инсталация в Берлин комбинира Коледа и техно Празнична арт инсталация в Берлин комбинира Коледа и техно
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари? Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Съдбата на сръбската компания НИС: Белград проучва българския опит
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ