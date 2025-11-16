Коледно вълшебство по Шанз-Елизе

Един от най-известните булеварди в света – Шанз-Елизе в Париж – грейна в празнична украса и се превърна в зимна приказка. Тази година дърветата по цялата алея са осветени със златисти и бели светлини, които преливат и блестят в ритъма на музика.

Новите LED лампи са по-ярки и енергоспестяващи, а цялата атмосфера напомня сцена от филм.

Хиляди хора се събраха, за да видят запалването на светлините, а булевардът се превърна в място за разходки, снимки и коледно настроение. До началото на януари парижани и туристи ще могат да се насладят на тази празнична магия, която превръща Шанз-Елизе в сърцето на зимния Париж.