Колина защити отменения гол на Германия срещу Парагвай с разяснение за съдийските указания

Председателят на Съдийската комисия на ФИФА Пиерлуиджи Колина даде ясен знак, че решението за отменения гол на Германия срещу Парагвай в 1/16-финалите на световното първенство е било правилно. Макар да не коментира директно спорната ситуация, италианецът използва именно кадър от въпросния епизод, за да разясни как трябва да действат съдиите при подобни случаи.

Попадението на Йонатан Та в продълженията щеше да даде аванс от 2:1 на Бундестима, но след намесата на ВАР мароканският съдия Джалал Джайед отмени гола заради контакт между германския защитник Валдемар Антон и вратаря на Парагвай Орландо Хил. Срещата завърши 1:1 след 120 минути, а южноамериканците се класираха за осминафиналите след успех с 4:3 при дузпите.

В анализ за официалния сайт на ФИФА Колина обяснява новите насоки към съдийските бригади, без да назовава конкретните футболисти, но използвайки снимка именно от спорния момент.

"Пример за това е, когато атакуващи играчи се опитват да попречат на защитниците да се движат. Въпреки че задържането на позиция не е нарушение само по себе си, когато атакуващ футболист се движи умишлено, дори незначително, с ясното намерение да възпрепятства движението на противниците и да им пречи да се защитават, тогава съдиите, а когато е необходимо и ВАР, трябва внимателно да анализират инцидента и да се намесят. Това е особено важно, когато подобно действие възпрепятства противниковия вратар да защити вратата си“, пише Колина.

Изказването на шефа на съдийската комисия на ФИФА идва ден след бурните реакции в Германия, където селекционерът Юлиан Нагелсман и редица бивши национали оспориха решението за отменения гол. Коментарът на Колина обаче подсказва, че според световната футболна централа намесата на ВАР и последвалото решение на главния съдия са били в съответствие с действащите указания.