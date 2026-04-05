Колко още ще се изплъзнат?

„Наслади се на квадрупъла си, приятелю!“



С това съобщение в социалната мрежа X от Саутхемптън отговориха безкрайно закачливо на привърженик на Арсенал, който се беше заял със „светците“ и множеството им публикации, посветени на снощната страхотна победа в турнира за Купата на Футболната Асоциация. Само преди 14 дни „артилеристите“ имаха претенции да триумфират във всички 4 надпревари, в които участваха. Да, далеч не са първият тим, който успява да оцелее до края на март във всички турнири и да мечтае за безпрецедентна доминация, но опиянението от добрите изходни позиции в комбинация с непостоянството на Манчестър Сити сякаш започна сериозно да заблуждава играчите на Микел Артета.



Загуба именно от „гражданите“ на финала за Карабао Къп. Поражение от Саутхемптън на южния бряг на ¼-финалите в най-старото футболно състезание в света. Контузии на основни играчи. Стрес и видимо притеснение от хипотетичен провал. И в пространството се появи логичният въпрос: колко още цели и купи ще се изплъзнат? Арсенал продължава да води крайно убедително във Висшата лига. А това е и голямата мечта след 22-годишна суша. Преди време изказах мнение, че привържениците на „топчиите“ биха жертвали всяка друга купа, ако в края на сезона станат шампиони на Англия. Две вече бяха пожертвани, като особено болезнено (а и неочаквано) беше случилото се на Сейнт Мери‘с.



Ще е преувеличено да се твърди, че в северен Лондон вече има криза. Тепърва предстоят и ¼-финалите в Шампионската лига. Дори загуба през седмицата от Спортинг Лисабон в първия от двата двубоя между тима не би трябвало да внесе огромен смут в клуба. Ако обаче след 7 дни и нещата във вътрешното първенство започват да се объркват, тогава ситуацията ще се изостри. Арсенал води с 9 точки, но е с мач повече от Сити. Предстои и директен мач, който ще е в Манчестър. Огромната разлика изведнъж може да бъде стопена до 3 точки и вече няма да можем да използваме епитета „огромна“.



Микел Артета и футболистите му завършваха на второ място в последните три сезона. От шест години насам така и не може да бъде спечелен трофей. „Повече отвсякога не бива да позволяват сезонът им да рухне“ – сподели пред ББС бившият играч на тима Тио Уолкът, който поне е имал известна причина да ликува, като някогашно крило и на Саутхемптън. Артета често говори за очевидното – всеки в клуба бленува за някаква купа, но след изхарчени 250 милиона паунда през лятото напрежението и натискът от фенове и ръковдоство се усеща по-силно от обикновено. Снощи Арсенал игра слабо по собствените си стандарти, зададени през сеозна. Да, бяха отправени 23 удара, но особено през второто полувреме някак в нито един момент не витаеше усещането, че „артилеристите“ са близо до успеха. „През всяка сезона отборите имат трудни моменти. Спадове. По 2 или 3. За нас това е първият.“ – каза Артета след двубоя, добавяйки, че подкрепя играчите, чиято енергия го е удовлетворила. „Някой трябва да носи отговорност и това съм аз. Сега се намираме в най-красивият период от сезона“.



Интересно каква е мерната единица, в която се изчислява красотата, защото ако след няколко седмица витрината остана прашасала и все така затворена без нови придобивки в нея, едва ли привържениците ще останат толкова спокойни и щастливи.



Срещу Саутхемптън испанският мениджър направи седем промени в сравнение с финала за Карабао Къп срещу Манчестър Сити. И тук не говорим за характерните ротации, а за обстоятелства. Единадесет от играчите на „топчиите“ напуснаха лагерите на националните си отбори поради травми. Деклан Райс, Букайо Сака и Леандро Тросар изобщо не бяха в групата за мача от ФА Къп, докато Уилям Салиба остана на пейката. Докато не му се наложи да я напусне и да влезе на терена заради травмата, която получи Габриел Магаляеш. Капитанът Мартин Йодегоор започна като титуляр за сефте от януари и по-скоро ядоса феновете заради крайно незадоволителното си представяне. Но всичко това ще прозвучи като оправдание, ако през май Хосеп Гуардиола отново пуши пурата си по време на парада в Манчестър.