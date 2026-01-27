Коментар на Рая Назарян след консултациите при президента Илияна Йотова

Председателят на Народното събрание Рая Назарян направи коментар след проведените консултации при президента Илияна Йотова за назначаване на служебен премиер.

Общо 10 са длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста. В така наречената "домова книга" попадат председателят на Народното събрание, управителят и подуправителите на БНБ, председателят на Сметната палата и двамата му заместници, както и обмудсманът и неговият заместник. Част от кандидатите за служебен министър-председател вече отказаха да заемат поста.

След като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителството. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.