Петър Петров: "Възраждане" ще прецени коалиция с Радев след представяне на платформата

Чете се за: 02:40 мин.
У нас
петър петров възраждане
„Възраждане" ще прецени партньорството с проект на Румен Радев след като стане ясна предизборната му платформа. Това каза в „Денят започва“ зам.-председателят на ПГ на ПП на „Възраждане“ Петър Петров.

Той коментира потенциално партньорство с бъдеща партия на Румен Радев.

„Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди 6 месеца призова Радев да работим заедно, защото няма симпатизант на Радев, който да не желае той да направи коалиция с "Възраждане". Но, разбира се, преди да отговорим, към настоящия момент на този въпрос, нека все пак да видим ако има бъдещ политически проект на господин Радев, къде ще се позиционира той, какви ще бъдат неговите политики, какви идеи има той като предизборна платформа и едва тогава нека да дадем ясен отговор“, обясни Петър Петров.

Относно потенциалното влияние на евентуален проект на Радев върху електората на „Възраждане“ Петър Петров коментира, че не очаква преливане на гласове:

„Не мисля, че той би се насочил към електората на „Възраждане“, не мисля, че електоратът на „Възраждане“ по някакъв начин би се прелял, поне част от него, към нов политически проект. Доколкото електоратът на „Възраждане“ не е доволен от поскъпването на цените, което следва от влизането в еврозоната, не е доволен от липсата на референдум, дали да сме членове на НАТО и… Не мисля, че би имало преливане на гласове, но силно се надявам, ако има участие на партия на Радев, това да вдигне избирателната активност.“

Партията очертава и собствената си платформа, включваща национална програма - 1400-1600 години България, която включва преосноваването на държавата чрез нова Конституция, полупрезидентска република, намаляване броя на депутатите, излизане на България от еврозоната.

Петров коментира и процедурата за служебен кабинет. По думите му пред Илияна Йотова има единствено два варианта - или да назначи с указ Андрей Гюров, или да назначи с указ Димитър Главчев.

Вижте целия разговор с Петър Петров тук.

#ПП "Възраждане" #Петър Петров

