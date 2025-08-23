БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Комисия на НС ще проведе изслушване на кандидата за зам.-омбудсман Мария Филипова на 2 септември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
комисия проведе изслушване кандидата зам омбудсман мария филипова септември
Снимка: БТА
Слушай новината

Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество ще проведе изслушване на кандидата за заместник -омбудсман Мария Филипова на 2 септември от 16:00 часа. Това се съобщава в сайта на Народното събрание.

Оттам посочват, че кандидатурата на Филипова е внесена от омбудсмана Велислава Делчева на 18 август 2025 г., като към настоящия момент комисията е изпратила писма с искане за служебни проверки на кандидата за зам.-омбудсман относно гражданство, съдимост и принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Филипова.

От парламента обясняват, че както и при избора на омбудсман, така и сега, съществува възможност неправителствените организации и медиите да отправят въпроси, на които кандидатът за зам.-омбудсман да отговори по време на изслушването. Въпроси и становища ще бъдат приемани от Комисията не по-късно от три дни преди провеждане на изслушването, допълват от Народното събрание.

#Комисия за прякото участие на гражданите #Мария Филипова #заместник-омбудсман

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
2
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
3
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн тази вечер по БНТ 3
4
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн тази вечер по БНТ 3
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
5
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг
6
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
5
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
6
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...

Още от: Политика

След трагедията в Несебър: Държавата подготвя регулации за атракционите у нас
След трагедията в Несебър: Държавата подготвя регулации за атракционите у нас
Номинационната комисия изслуша в парламента четиримата кандидати за членове на КПК Номинационната комисия изслуша в парламента четиримата кандидати за членове на КПК
Чете се за: 02:12 мин.
Водната криза в Плевен: Комисията по околна среда и водите набеляза мерки Водната криза в Плевен: Комисията по околна среда и водите набеляза мерки
Чете се за: 04:17 мин.
Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната криза Политически спорове: Депутати приеха решение за справяне с водната криза
Чете се за: 03:27 мин.
Отпускат 14 млн. лв. за оборудване на доброволните формирования Отпускат 14 млн. лв. за оборудване на доброволните формирования
Чете се за: 01:35 мин.
ПП-ДБ с критики към управляващите заради водната криза ПП-ДБ с критики към управляващите заради водната криза
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна? Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Голямата маса" отново събира съседи и приятели в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Комисия на НС ще проведе изслушване на кандидата за зам.-омбудсман...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ