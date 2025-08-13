Комо финализира трансфера на Алваро Мората

Комо подсили своята атака. Италианците се сдобиха с Алваро Мората, обявиха официално от клуба. Испанецът премина в състава на участника в Серия А със сделка под наем. В клаузата на нападателя включва и неговото закупуване.

Той преминава от Милан, след като през втората част от миналия сезон бе преотстъпен в Галатасарай.

"Наистина съм щастлив, че идвам в Комо", каза Мората пред официалния сайт на клуба.

"Миналата година, играейки срещу тях, успях да оценя отбора и проекта. Вижда се, че има много амбиция. Обещавам на феновете и на клуба, че ще давам 200 процента във всяка тренировка и всеки мач. Нямам търпение да нося тази фланелка", добави той.

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас заяви: "Познавам Алваро от много години и винаги съм се възхищавал на начина, по който играе и на това как се държи. Той е интелигентен нападател, който се справяше в най-важните моменти, и съотборник, който вдъхновява всички около себе си. Много сме щастливи, че вече е тук в Комо".

Мората има 86 мача за Испания, отбелязвайки 37 гола, и е играл за Реал Мадрид, Ювентус, Челси и Атлетико Мадрид, както и за Милан.