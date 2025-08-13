БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 03:25 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

Комо финализира трансфера на Алваро Мората

от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Испанецът ще играе под наем в състава на италианците.

Комо финализира трансфера на Алваро Мората
Снимка: БТА
Комо подсили своята атака. Италианците се сдобиха с Алваро Мората, обявиха официално от клуба. Испанецът премина в състава на участника в Серия А със сделка под наем. В клаузата на нападателя включва и неговото закупуване.

Той преминава от Милан, след като през втората част от миналия сезон бе преотстъпен в Галатасарай.

"Наистина съм щастлив, че идвам в Комо", каза Мората пред официалния сайт на клуба.

"Миналата година, играейки срещу тях, успях да оценя отбора и проекта. Вижда се, че има много амбиция. Обещавам на феновете и на клуба, че ще давам 200 процента във всяка тренировка и всеки мач. Нямам търпение да нося тази фланелка", добави той.

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас заяви: "Познавам Алваро от много години и винаги съм се възхищавал на начина, по който играе и на това как се държи. Той е интелигентен нападател, който се справяше в най-важните моменти, и съотборник, който вдъхновява всички около себе си. Много сме щастливи, че вече е тук в Комо".

Мората има 86 мача за Испания, отбелязвайки 37 гола, и е играл за Реал Мадрид, Ювентус, Челси и Атлетико Мадрид, както и за Милан.

