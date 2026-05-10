Комо излъга Верона в Серия А

Отборът на Комо победи Верона с 1:0 при гостуването си в ранния неделен мач от 36-ия кръг на италианската Серия А. Победното попадение за тима на Сеск Фабрегас отбеляза гръцкият нападател Анастасиос Дувикас в 71-вата минута. Той получи чудесен пас от Марк Оливер Камф и с удар в десния ъгъл направи безпомощен вратаря на домакините Лоренцо Монтипо.

Преди почивката Верона бе по-напористият тим, като стигна до положения чрез Рафик Белгали и Антоан Бернеде. Домакините имаха претенции за дузпа след половин час игра, но съдията Марко Ди Бело се консултира със системата за видео повторения и не отсъди наказателен удар.

През второто полувреме Лукас Да Куня получи диагонален пас, но ударът му бе спасен от Монтипо.

Със спечелените три точки Комо излезе на пето място с 65 точки с една повече от Рома, който по-късно през деня гостува на Парма.

Тимът на Верона вече е изпаднал, като е на 19-а позиция с 20 точки - с 12 по-малко от първия тим над чертата Лече.