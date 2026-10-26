Комо поднови договора на грък

Комо официално обяви, че най-резултатният футболист на клуба Анастасиос Дувикас е подписал нов дългосрочен договор, който ще го задържи в отбора до лятото на 2031 година.

Гръцкият национал вече имаше действащ контракт до лятото на 2029-а, но споразумението бе удължено след отличното начало на сезон 2026/2027. Дувикас вече отбеляза 8 гола в 11 мача на клубно ниво и е водещият реализатор на Комо във всички турнири.

27-годишният гръцки нападател завърши сезон 2025/2026 с 14 попадения в Серия А - постижение, надминато единствено от голмайстора на първенството Лаутаро Мартинес (17 гола). От присъединяването си към Комо от Селта Виго през февруари 2025-а насам, Анастасиос Дувикас записа 27 гола и 5 асистенции в 68 срещи във всички турнири.

„Много съм щастлив да продължа пътя си с Комо. Още от самото начало се почувствах като у дома си и веднага усетих амбицията на клуба“, коментира Дувикас в изявление за клубния уебсайт.

„Израснах много, откакто пристигнах, благодарение на треньора Фабрегас и неговия щаб. Този колектив е като голямо семейство за мен. Искам да продължа да помагам на отбора, давайки всичко от себе си“, добави футболистът.

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас заяви: „Още от първия си ден в Комо Тасос демонстрира силна психика, което си пролича и в изявите му на терена. Той винаги е позитивен, изключително амбициозен и притежава фантастична работна етика. Радваме се, че можем да обявим удължаването на договора му.“