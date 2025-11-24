Комо продължава да впечатлява

Комо продължава впечатляващия си възход в Сериа А, след като разгроми Торино с 5:1 като гост в мач от 12-ия кръг. Тимът на Сеск Фабрегас показа зряла, уверена игра и напълно заслужено си тръгна с трите точки, въпреки че първото полувреме бе по-равностойно.

Гостите откриха резултата след малко повече от половин час, когато Джейдън Адай демонстрира страхотен усет пред гола. В добавеното време на първата част Никола Влашич върна Торино в мача от дузпа.

След почивката обаче Комо напълно пое контрола. Адай вкара второто си попадение веднага след подновяването на играта, а в 72-рата минута испанецът Якобо Рамон practically сложи точка на спора с трети гол. Малко по-късно Нико Пас се разписа с красиво изпълнение — голът първоначално бе отменен, но след преглед с ВАР заслужено бе зачетен. Финалният удар дойде чрез Мартин Батурина, който оформ и категоричното 5:1.

С убедителния успех Комо се изкачва на шесто място в класирането, изпреварвайки Ювентус, докато Торино остава 12-и с 14 точки.