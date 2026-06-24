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Констатираните нарушения на КЗП са под 10% от общия обхват на проверките по Черноморието

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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констатираните нарушения кзп сто общия обхват проверките черноморието
Снимка: БТА
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Констатираните нарушения на Комисията за защита на потребителите са под 10 на сто от общия обхват на проверките по Черноморието, каза по време на заседанието на парламентарната комисия по туризъм Александър Колячев, изпълняващ функциите на председател на Комисията за защита на потребителите, относно проверките, които се осъществяват понастоящем в българските курорти.

КЗП провежда засилени проверки по Черноморието, които са стартирали през тази седмица. До момента са извършени над 130 проверки, обхванали са над 70 плажни ивици и 60 заведения за хранене и развлечения, отбеляза той.

В хода на тези проверки са констатирани общо 11 нарушения като част от тях са свързани с изискванията да двойното обозначаване на цените в лев и евро, неправилно превалутиране и закръгляване, както и начина на представянето им пред потребителите, каза Колячев.

Той добави, че са установени нарушения и по Закона за туризма като изискуеми ценоразписи, менюта и цени и грамажи, предоставяне на услуги в некатегорийни обекти, както и за неосигуряване на възможност за плащане чрез пос терминал в обекти, за каквито това условие е приложимо, обясни Колячев.

#по Черноморието #КЗП проверки #нарушения

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