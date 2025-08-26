Контрабандни бижута за близо 314 000 лева откриха митничари на "Капитан Андреево"

Контрабандни златни и сребърни изделия на обща стойност 313 946 лева задържаха митничари при две отделни проверки на 22 август 2025 г. на лек автомобил и автобус, влизащи в страната от Турция.

При един от случаите в 9.30 ч. на пункт "Капитан Андреево" пристига лек автомобил с турска регистрация. В автомобила, управляван от турски гражданин, пътували съпругата му и двете им малолетни деца. Пред митническите служители съпрузите заявили, че не пренасят стоки, подлежащи на забрани и ограничения при внос.

При щателна митническа проверка обаче зад шофьорската седалка в пътнически куфар вместо дрехи и лични вещи митничарите открили множество пакети, съдържащи изделия от жълт и бял метал, сред които пръстени, колиета, обици, гривни, медальони. В друга платнена чанта също са открити накити от жълт и бял метал. Според направената експертиза една част от изделията са от 14-каратово злато на стойност 98 235 лева, а друга част от сребро проба 925 на стойност 93 716 лева. Установено е, че бижутата са собственост на водача на автомобила.

При втория случай златни накити са открити по тялото на пътник в автобус с турска регистрация. Превозното средство, в което пътуват водачът и 18 пътници, пристига в 9.00 ч. на пункта. Извършен е личен преглед на един от пътниците - турски гражданин. Около кръста на мъжа е открит пояс, с укрити пакети със златни накити. Според експертизата накитите са от 14-каратово злато с общо тегло 813 грама на стойност 121 995 лева.

Контрабандните изделия са задържани. По случаите са образувани досъдебни производства от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.