Контрабандни цигари за над 12 000 евро задържаха полицаи във Варна

Цигари без бандерол за над 12 000 евро задържаха полицаи във Варна. Престъплението с акцизни стоки е разкрито тази сутрин от служители на "Икономическа полиция" и "Специализирани полицейски сили" в морската столица.

На автомагистрала "Хемус" те спрели лек автомобил, управляван от 62-годишен мъж. При проверката установили, че шофьорът е осъждан многократно и има висящо досъдебно производство за същото престъпление.

Полицейските служители намерили в багажното отделение на автомобила шест кашона с цигари без акцизен бандерол от различни марки. Общото количество е 60 000 къса цигари, чиято стойност, по първоначални изчисления, възлиза на около 12 271 евро (24 000 лева).

Цигарите са иззети като веществено доказателство, случаят е докладван на дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство, като нарушителят е задържан за 24 часа.

Снимки: МВР - Варна