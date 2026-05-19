БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ще спечели ли Рене Карабаш "Букър", връчват...
Чете се за: 02:00 мин.
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Чете се за: 04:37 мин.
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Контрабандни пистолети, укрити като боички и авточасти, задържаха на МП „Лесово“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Задържан е турски гражданин за срок до 72 часа

Контрабандни пистолети, укрити като боички и авточасти, задържаха на МП „Лесово“
Слушай новината

Митническите служители на Митнически пункт "Лесово" задържаха 198 контрабандни пистолети и 120 пълнители за патрони, укрити в товарен автомобил. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 18.05.2026 г. на МП Лесово пристига на входящо трасе в страната товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин. В зоната за митнически контрол водачът е представил документи, че превозва колети с бои и авточасти от Турция за Норвегия през България. След оперативен анализ митническите служители извършват щателна проверка на превозното средство, при която откриват в товара недекларирани 7 кашона, укрити сред колетите с декларирани стоки.

Установено е, че кашоните съдържат 198 комплекта огнестрелни пистолети с празни пълнители, както и още 120 празни пълнители за патрони.

Контрабандните пистолети и пълнители са иззети. Образувано е досъдебно производство по описа на ТД Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. Турският гражданин е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

#МП „Лесово“ #контрабанда #оръжия

Последвайте ни

ТОП 24

14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински хеликоптер до София
1
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински...
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
2
След победата на DARA: "Bangaranga" оглася училищни коридори
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад "Bangaranga"?
3
Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад...
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
4
Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на...
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете кандидати у нас?
5
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете...
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в подкрепа на кандидатурата за "Евровизия 2027"
6
Над 200 деца танцуваха "Bangaranga" пред Арена Бургас в...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Сигурност и правосъдие

Доживотен затвор за Станимир Рагевски за двойното убийство в Бургас
Доживотен затвор за Станимир Рагевски за двойното убийство в Бургас
Условна присъда за шофьор, причинил смъртта на моторист преди 4 години Условна присъда за шофьор, причинил смъртта на моторист преди 4 години
Чете се за: 01:37 мин.
Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Николай Малинов Прокуратурата протестира оправдателната присъда на Николай Малинов
Чете се за: 01:20 мин.
Родители на загинали деца протестираха пред съда в Пловдив: 4 години чакаме справедливост Родители на загинали деца протестираха пред съда в Пловдив: 4 години чакаме справедливост
Чете се за: 02:15 мин.
ГДБОП разби схема за продажба на хранителни добавки, претендирали, че са чудодейно лекарство ГДБОП разби схема за продажба на хранителни добавки, претендирали, че са чудодейно лекарство
Чете се за: 04:50 мин.
Агенция „Митници“ с нов директор Агенция „Митници“ с нов директор
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

През пет пропускателни пункта ще минават зрителите на концерта за победата на DARA на "Евровизия"
През пет пропускателни пункта ще минават зрителите на концерта за...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Условна присъда за шофьор, причинил смъртта на моторист преди 4 години Условна присъда за шофьор, причинил смъртта на моторист преди 4 години
Чете се за: 01:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Два големи горски пожара бушуват в Южна Калифорния (СНИМКИ) Два големи горски пожара бушуват в Южна Калифорния (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Абитуриентски балове 2026: "Пътна полиция" затяга...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Километрично задръстване в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Заради дипломатически усилия: Тръмп отмени планираната атака срещу...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
„БНТ представя“ оперния певец Никола Гюзелев с филма...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ