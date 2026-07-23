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Контрабандни сребърни изделия задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево

bnt avatar logo от БНТ , Източник: Агенция "Митници"
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Контрабандни сребърни изделия - МП Капитан Андреево
Снимка: Агенция "Митници"
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Над 2 кг сребърни накити задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция.


На 22.07.2026 г. на пункта пристига автобус с турска регистрация, пътуващ по маршрут от Турция през България за Украйна. В зоната за митнически контрол водачът и пътниците заявили, че не пренасят стоки, подлежащи на деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.


В хода на контролните действия е извършен личен преглед на една от пътничките в автобуса. В дамската ѝ чанта са открити осем пакета с бижутерски изделия от бял метал в търговски количества. Извършената експертиза от вещо лице, установява, че изделията са изработени от сребро проба 925 (стерлингово сребро), с общо тегло 2025 грама на стойност 5062,50 евро.


Сребърните изделия са задържани, а на жената, която е украинската гражданка, е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за митниците.

#бижутерски изделия #Контрабандни сребърни изделия #МП "Капитан Андреево"

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