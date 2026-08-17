БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Само един от задържаните от неонацистката организация...
Чете се за: 01:55 мин.
"Евровизия" в България: Среща в Бургас за...
Чете се за: 02:02 мин.
Сериалът „Мамник“ с поредна престижни награда...
Чете се за: 02:30 мин.
Дунав с рекордно ниски нива: Какво показват архивите...
Чете се за: 05:47 мин.
Трима обвиняеми след акцията срещу „Кръв и...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Контролата на волейболния тим на България срещу Чехия в Самоков ще е открита за публика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Мачът е на 25 август от 19:00 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков. 

Контролата на волейболния тим на България срещу Чехия в Самоков ще е открита за публика
Слушай новината

Националния отбор на България по волейбол за мъже ще изиграе контрола срещу Чехия в Самоков, която ще бъде открита за публика, съобщиха от федецарията.

"Мъжкият национален отбор ще изиграе първата си контролна среща срещу Чехия като част от подготовката за ЕвроВолей 2026. Мачът е на 25 август от 19:00 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков.

За двубоя ще бъдат пуснати 2000 билета: 20 евро – стандартен билет и 10 евро – за ученици от 7 до 18 г. Безплатен вход за деца до 6 години без отделно място

Билетите са в продажба онлайн, както и на място в деня на срещата. Очакваме ви в Самоков, за да подкрепим „лъвовете“ по пътя към ЕвроВолей 2026!", написаха от федерацията.

Световният вицешампион България ще е един от домакините на европейското първенство, което ще се състои в четири държави между 9 и 26 септември. Отборът на Джанлоренцо Бленджини е в група с тимовете на Република Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път на Бургас
2
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път...
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър почина на 36 години
3
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър...
Трима обвиняеми след акцията срещу „Кръв и чест“ в Пловдив, сред тях баща и син
4
Трима обвиняеми след акцията срещу „Кръв и чест“ в...
12 души пострадаха след катастрофата, предизвикана от диво прасе край Бургас
5
12 души пострадаха след катастрофата, предизвикана от диво прасе...
Държавата, синдикатите и бизнесът отново обсъждат минималната заплата
6
Държавата, синдикатите и бизнесът отново обсъждат минималната заплата

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
6
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...

Още от: Български волейбол

Милко Багдасаров обяви, че няма да бъде повече президент на ВК Арда (Кърджали) след 25-годишно управление
Милко Багдасаров обяви, че няма да бъде повече президент на ВК Арда (Кърджали) след 25-годишно управление
Жана Тодорова остава вярна на Марица и през новия сезон Жана Тодорова остава вярна на Марица и през новия сезон
Чете се за: 03:12 мин.
Нов жребий за България преди световното по волейбол до 17 години Нов жребий за България преди световното по волейбол до 17 години
Чете се за: 01:30 мин.
Марица привлече сръбската волейболистка Ана Пейчич Марица привлече сръбската волейболистка Ана Пейчич
Чете се за: 01:20 мин.
Джанлоренцо Бленджини пое ново голямо предизвикателство, за първи път ще води женски отбор Джанлоренцо Бленджини пое ново голямо предизвикателство, за първи път ще води женски отбор
Чете се за: 02:27 мин.
Марица се подсили с опитна българска националка Марица се подсили с опитна българска националка
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Клониране на телефони и глас: Как да се предпазим от новите измами?
Клониране на телефони и глас: Как да се предпазим от новите измами?
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Сигурността на стратегическите обекти: Как работят антидрон системите? Сигурността на стратегическите обекти: Как работят антидрон системите?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
След акцията срещу „Кръв и чест“: Трима с обвинения, един остава в ареста След акцията срещу „Кръв и чест“: Трима с обвинения, един остава в ареста
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Проверка в „Баба Алино“: Ще започне ли събарянето на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Радикализация на деца през социалните мрежи: Как Норвегия се справя...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Белгия се бори с най-големия горски пожар в историята си
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Русия осъди на 11 години затвор заместник-председателя на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ