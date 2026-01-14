БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нападателят е с фрактура на палеца.

Контузия извади Никалс Фюлкруг от сметките на Милан
Неприятна новина сполетя Милан. Италианците няма да разчитат на едно от новите си попълнения в близко бъдеще. „Росонерите“ остават без Никлас Фюлкруг. Нападателят е с фрактура на палеца на крака, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

Германецът, който е под наем от Уест Хем, получи травмата си в мача срещу Фиорентина от Серия А. 32-годишният футболист започна за първи път като титуляр за Милан срещу Фиорентина, но трябваше да бъде заменен след час игра заради контузията. Преди това Фюлкруг беше влизал като резерва в мачовете с Каляри и Дженоа.

Медицинският щаб на Милан потвърди, че Никлас Фюлкруг ще пропусне следващите мачове с Комо и Лече. При най-оптимистичния вариант той ще се върне в игра за тима на Масимилиано Алегри за гостуването на Рома на 25 януари, но е по-вероятно той да се завърне на терена в началото на февруари.

Това е поредна контузия на Фюлкруг за последната година и половина, като той редуваше мускулни травми, на ахилесовото сухожилие и на прасеца.

