Контузия извади Ричарлисон от сметките на Тотнъм

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Нападателят на "порите" ще бъде аут за дълго.

Снимка: БТА
Нападателят на Тотнъм Ричарлисон ще отсъства почти два месеца поради контузия в подколянното сухожилие, заяви мениджърът на "шпорите" Томас Франк.

Контузията на бразилеца е сериозен удар по амбициите на Тотнъм, тъй като нападателят се намираше в отлична форма и е отбелязал седем гола и е дал три асистенции във Висшата лига този сезон.

"Ричи за съжаление получи контузия в подколянното сухожилие, която ще го държи извън игра до седем седмици", каза Франк пред репортери.

Контузията на Ричарлисон идва преди лондонското дерби срещу Уест Хям този уикенд.

"Знам, че е голямо лондонско дерби, разбира се, срещу Уест Хем, със съперничеството и всичко останало, но всичко зависи от нас. Важно е да излезем с енергия и позитивизъм", каза той.

Франк добави, че халфът на Мали Ив Бисума ще се завърне, след като страната му загуби на четвъртфиналите за Купата на африканските нации, докато Лукас Бергвал също може да е на разположение. Защитникът Дестини Удоджи и нападателят Доминик Соланке също са по-близо до пълно възстановяване.

Капитанът Кристиан Ромеро ще се завърне в отбора след наказание.

"Шпорите" са 14-ти в класирането с 27 точки от 21 мача, докато Уест Хем е в зоната на изпадащите с 14 точки.

