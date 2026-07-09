Контузия спря Лидия Енчева във втория кръг на турнира в Ашафенбург

Лидия Енчева приключи участието си на турнира по тенис в Ашафенбург (Германия) с награден фонд от 100 хиляди долара. Българската националка за "Били Джийн Кинг Къп" се отказа заради контузия във втория кръг на основната схема.

19-годишната Енчева отстъпи на шестата поставена рускиня Юлия Андреева при резултат 4:5 в първия сет, след като двубоят продължи 41 минути.

Българката започна равностойно срещата и до 4:4 играта вървеше гейм за гейм. След пробив на съперничката в деветия гейм Енчева взе решение да прекрати участието си заради здравословен проблем.

Въпреки преждевременното отпадане, младата българка остави добри впечатления с представянето си в Германия. Преди срещата от втория кръг тя записа две победи в квалификациите и още една в основната схема.

Силната серия на Енчева продължава тенденцията от последните месеци, след като преди около три седмици достигна до полуфиналите на турнира от категория W50 в Хасково. В момента българката заема 430-ото място в световната ранглиста.