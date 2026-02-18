Контузията на Кирил Десподов се оказва по-сериозна от първоначалните прогнози, може да отсъства още три седмици

Мускулната контузия, която измъчва капитана на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов, ще се окаже по-сериозна, отколкото се смяташе първоначално. Старши треньорът на клубния му тим ПАОК (Солун) Разван Луческу обяви днес доста широк списък с контузени футболисти, в който попада и българското крило. Очакванията са той да отсъства от терена между три и четири седмици, а същото е състоянието на Димитрис Пелкас.

Десподов се контузи в мача с Арис (Солун) на 8-и февруари, заради което беше заменен принудително. След това му беше направен прегред, а надеждите бяха да се оправи бързо и старши треньорът на ПАОК Разван Луческу да го използва скоро след това. Но след преглед с ядрено-магнитен резонанс било установено разтежение от средна степен.

Попитан на днешната пресконференция преди мача със Селта Виго (Испания) в Лига Европа какво е положението в лазарета на отбора, румънският специалист отговори:

„Не мога да ви кажа точно кога ще се завърнат (б.а – контузените). Янис Константелиас може би след две седмици, а за Мейте може би по-бързо. Десподов и Пелкас след 3-4 седмици. Ако ги имаме преди паузата за националните отбори през март, ще бъде перфектно. Но ситуацията е такава и трябва да се адаптираме."

Освен посочените от него четирима играчи, той няма да използва и още един флангови нападател – хърватското крило Лука Иванушец, който има спукани кости в големия пръст на десния крак.

„Има известна работа за вършене. Задача на техническия и медицинския персонал е да ги върне възможно най-бързо, без да губят силите си. Защото, когато се върнат, те трябва да се интегрират веднага. Защото някои играчи, които играят много сега, имат нужда от почивка. Трябва да мислим позитивно, защото сме отбор, който играе на всеки три дни", каза още Разван Луческу.

Логично след това румънецът беше попитан как вижда разпределението на силите в отбора и дали ПАОК ще бъде конкурентен и в първенството, и за купата на страната, и в Европа, отговорът му беше:

„В цяла Европа има няколко отбора, които играят в три турнира. Не са много. Единият върви в Европа, но изостава в лигата. Другият може да е извън Купата на страната си. Гръцкият футбол е труден. Нямаме най-високо качество, но има съперници, които имат. Има отбори, които играят затворено и се борят. Емоционалната част е страхотна в сравнение с други страни. Конкуренцията създава голям натиск от мач на мач, а и в Лигата. Ако се направи грешка, е като края на света. Досега се справяме добре и имаме опита от годината, в която стигнахме до четвъртфиналите в Лигата на Конференциите. Но трябва да се адаптираме към живота и футбола. Трудно е, но е хубав процес.“

Двата отбора се познават отлично, тъй като играха и в груповата фаза на турнира Лига Европа, но срещата беше в Испания и Селта тогава спечели с 3:1. Сега обаче става дума за две срещи на елиминиране и в различен етап от сезона.