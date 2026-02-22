БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Корнелия Нинова: Бъдещето на България минава през ликвидирането на модела "Борисов – Пеевски"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Лидерът на "Непокорна България" с остра критика към БСП, съмнения за нови политически коалиции и конкретни икономически мерки преди изборите

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" актуалната политическа ситуация, бъдещето на левицата, ролята на Румен Радев и на Крум Зарков, както и икономическите предизвикателства пред страната.

По повод участието в предстоящата политическа битка на Крум Зарков и Румен Радев, Нинова заяви:

"Имам принос за политическото развитие и на двамата. Те също са дали каквото могат от себе си. Ще участваме всички в състезанието и ще видим резултата. Скромно се оценявам в израстването на тези личности."

Тя обаче беше категорична, че не вижда "нова посока" в БСП:

"Не виждам нов път. Виждам още от същото, даже реставрация на старото."

Като аргумент тя посочи връщането на Сергей Станишев в ръководството на партията:

"Това за мен е плоският данък, Истанбулската конвенция и прегръдката с ДПС. Това говори достатъчно, че няма нов път."

Нинова потвърди, че разривът с Крум Зарков е бил принципен и е свързан с ратификацията на Истанбулската конвенция:

"Аз изконно, принципно и дългосрочно ще бъда защитник на децата. Смятам, че всеки над 18 години може да живее както иска. Но децата да не се пипат до 18-годишна възраст. На тази тема ни бяха различията."

По думите ѝ, Зарков е подкрепял ратификацията и "така наречения трети социален пол", което е довело до цивилизована, но окончателна раздяла.

Относно отношенията си с президента Румен Радев (2017-2026), Нинова коментира:

"Имам съмнение, че неговите амбиции са същите. Дори при първото си появяване след напускането на президентството заяви, че е отворен към всички, включително към ГЕРБ и ПП-ДБ."

Тя постави под въпрос възможността за реформи в съдебната система чрез коалиции с партии, които според нея са част от "модела":

"Как с този модел ще направиш промяна? Няма как, влизайки в него, да декларираш, че си против него."

Нинова бе категорична, че основният ѝ политически приоритет остава борбата със задкулисието:

"Бъдещето на България минава през ликвидирането на този модел Борисов – Пеевски. Иначе нищо няма да се получи."

Тя припомни, че е отказала предложение да стане председател на Народното събрание с гласовете на ГЕРБ:

"Господин Борисов, в разговор с мафията не влизам."

На въпрос дали е възможно сътрудничество между Румен Радев и "Продължаваме Промяната", Нинова заяви:

"Всичко допускам. Лупингите в политиката са възможни. На мен не са ми познати. Аз съм човек с позиции и принципи."

Като бивш следовател Нинова коментира и казуса "Петрохан", като го определи така:

"Обобщен образ на множество проблеми в българското общество."

Тя говори за "пълен провал на институциите", "тежко задкулисие" и съмнения за зависимости.

"Издадени разрешителни за 16 оръжия в един ден на един човек. Това не е случайно."

По думите ѝ, доверието в институциите е сринато:

"Никой на нищо не вярва и проблемът се задълбочава."

Относно предстоящите избори Нинова заяви, че социологическите проучвания не отразяват реалната картина:

"Как така на първо място излиза нещо, което го няма – без програма, без име, без лица?"

Тя подчерта, че партията ѝ ще отстоява ясни позиции по въпроси като държавната роля в енергетиката, здравеопазването и транспорта, както и по темата за свръхпечалбите в банковия сектор.

Вижте целия разговор във видеото

#"Непокорна България" #Корнелия Нинова

Product image
