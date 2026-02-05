БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от...
Чете се за: 05:05 мин.
Секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни...
Чете се за: 07:12 мин.
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

Короната на императрица Евгения, изпусната от извършителите на обира в Лувъра, ще бъде напълно възстановена

Чете се за: 02:45 мин.
Короната на императрица Евгения, която беше повредена по време на кражбата в Лувъра на 19 октомври м.г., ще може да бъде напълно възстановена, предаде АФП, като цитира прессъобщение на парижкия музей. Ценният предмет, изпуснат от обирджиите при бягството им, е "счупен и значително деформиран", но въпреки това е запазен почти изцяло.

На 22 октомври директорката на Лувъра Лоранс де Кар каза пред Комисията по култура в Сената, че "реставрацията е деликатна, но възможна", припомня АФП.

Короната е повредена при изваждането ѝ от витрината, в която е била изложена. Тя е изтеглена през тесен процеп, направен от извършителите с режещ диск, казаха от парижкия музей. Бижуто бе намерено в близост до Галерията на Аполон, където беше извършена кражбата.

Според Лувъра всички елементи на короната са запазени, с изключение на един от осемте златни орела. Запазени са 56-те смарагда, липсват само десетина диаманта, много малки по размер, от общо 1354.

Ще бъде избран акредитиран реставратор "след провеждането на конкурс", информираха от Лувъра. Експертен комитет ще консултира и контролира реставрационните дейности. Този съвет ще бъде председателстван от Лоранс де Кар и ще се състои от шестима експерти, подпомагани от представители на петте най-стари бижутерски къщи във Франция - "Мерелио", "Шоме", "Картие", "Бушерон" и "Ван Клиф и Арпел", отбелязва АФП.

Короната на императрица Евгения е поръчана от Наполеон Трети за Световното изложение през 1855 г. Тя е придобита от Лувъра през 1988 г.

Осем скъпоценности от XIX век, откраднати по време на дръзкия обир в Лувъра, все още не са открити. Плячката, сред която е инкрустираната с около 2000 диаманта диадема на императрица Евгения, се оценява на 88 милиона евро, отбелязва АФП.

Снимки: БТА, архив

# императрица Евгения #обирът в Лувъра #лувъра

