Коул Палмър ще е извън терените до началото на ноември

Коул Палмър, който има контузия в слабините, може да пропусне мачовете на Челси срещу Нотингам Форест, Аякс, Съндърланд и Уулвърхемптън през октомври, ако състоянието му не се подобри, съобщава BBC в четвъртък.

Английският национал се контузи по време на двубоя на "сините" срещу Манчестър Юнайтед в края на септември и беше заменен принудително. Мениджърът на столичани Енцо Мареска се надява Палмър да избегне операция.

Нападателят премина от Манчестър Сити в Челси през 2023 година, след което спечели Лигата на конференциите и световното клубно първенство.