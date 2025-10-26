Коя е рибата, която "пази" кораловите градове и яде камъни?

Кораловите рифове са като подводни градове, пълни с цветни животни — акули, костенурки, звезди, скариди и още много. За да растат, коралите се нуждаят от чисто пространство. Но има един проблем — водораслите. Ако ги има прекалено много, те могат да задушат коралите и рифът да спре да се развива.

Тук идват папагалските риби. Те са големи, супер цветни и имат усти като човки. Те обожават да ядат водорасли и буквално „пастарят“ рифа. Така освобождават място за нови корали да растат.

Но в някои места, като Карибско море, рифовете са в опасност: коралите намаляват, а водораслите се разрастват. Една от причините е, че папагалските риби стават все по-малко заради риболов. Това е проблем, защото без тях рифовете са като парк без градинар.

Учените се опитват да разберат колко важни са тези риби. Те изследват слоеве пясък под рифовете в Белиз. В тях откриват… зъби на риби! Папагалските риби губят много зъби през живота си, така че по броя им можем да разберем колко риби е имало преди стотици години.

Откритието е интересно: през 1700-те години почти половината открити зъби са били на папагалски риби. Но през 1900-те този процент пада до 24%. Това означава, че днес тези риби са по-малко, отколкото преди.

Папагалските риби могат да помогнат на рифовете да оцелеят срещу: замърсяване, климатични промени, болести.

Тези шарени подводни „градинари“ са невероятно важни за здравето на коралите. Ако ги защитим, даваме шанс и на целия подводен свят да живее.