Козмин Моци: Не можем да кажем кога ще има нов треньор

ИЗВЕСТИЯ

от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Техническият директор на Лудогорец не пропусна да похвали и Черноморец.

Ангел Петричев Козмин Моци
Снимка: Startphoto.bg
Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци коментира ситуацията около треньорската смяна и трудната победа над Черноморец с 3:2 за Купата на България.

„В момента господин Живондов ще води отбора. Все още има преговори с господин Руи Мота и неговия щаб за прекратяване на договора", обясни Моци.

„Не можем да кажем кога ще има нов треньор – това няма как да стане от днес за утре. Ще трябва малко време. Засега няма планирани други рокади в клуба, но ще видим как ще се развият нещата", добави той.

Бившият защитник не пропусна да похвали и съперника: „Черноморец игра сърцато и заслужава поздравления. Ние трябваше да избегнем продължения, защото ни предстоят три много тежки мача – с Черно море, Ференцварош и Арда. Най-важното днес беше да спечелим и да покажем характер".

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Лудогорец #Козмин Моци

