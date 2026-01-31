БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните превозвачи по границите

Това съобщиха от Министерството на външните работи

Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните превозвачи по границите
Снимка: БТА
Слушай новината

Преустановен е протестът на шофьорите на камиони от Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

През изминалите дни шофьорите блокираха тежкотоварните терминали на сухопътните граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) към страните от Шенгенското пространство, включително България.

Обстановката по ГКПП на Република България с Република Сърбия постепенно се нормализира, като няма значителни затруднения на движението през съответните терминали, допълниха от МВнР.

Блокадата на границата между България и Република Северна Македония при ГКПП "Гюешево" беше вдигната на 29 януари вечерта. Протестните действия на превозвачите от Република Северна Македония са преустановени за всички гранични пунктове по границата с България, съобщиха от ОД на МВР в Кюстендил.

Превозвачите от Република Северна Македония вдигнаха блокадите на граничните пунктове на страната, след като министърът на транспорта Александър Николоски обяви във Фейсбук профила си, че Брюксел ще приеме визова стратегия, която ще реши проблема, пред който са изправени професионалните шофьори.

След като превозвачите от Република Северна Македония прекратиха блокадата на пътния трафик, черногорските превозвачи също последваха примера им, предаде Франс прес. Това стана след представяне на новата европейска миграционна стратегия, която предвижда възможност за увеличаване на броя на дните, през които те могат да бъдат в Шенгенската зона по работа, допълва агенцията.

#протести на превозвачи #Република Северна Македония #Сърбия #ГКПП "Гюешево"

