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Край на една епоха в тениса: Гаел Монфис официално е със статут на отказал се състезател

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Международната агенция за интегритет в тениса потвърди, че 40-годишният французин вече няма право да участва в турнири на ATP, въпреки че самият той все още не е обявил публично края на кариерата си

Край на една епоха в тениса: Гаел Монфис официално е със статут на отказал се състезател
Снимка: БГНЕС
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Един от най-атрактивните тенисисти на своето поколение – Гаел Монфис, вече не фигурира сред активните професионални състезатели. Новината беше съобщена от френското издание „Екип“, което се позовава на потвърждение от Международната агенция за интегритет в тениса (ITIA).

Според информацията 40-годишният французин е уведомил организацията за промяната в своя статут и вече официално се счита за отказал се от професионалния тенис.

Това означава, че Монфис към момента няма право да участва в турнири от календара на ATP.

Информацията беше потвърдена от мениджъра по комуникациите на ITIA Адриан Басет, който разкри, че французинът лично е уведомил агенцията за решението си.

"Той ни уведоми. Сега се счита за отказал се състезател и вече няма право да участва в турнири“, заяви Басет пред "Екип“.

Любопитното е, че самият Монфис все още не е направил публично изявление, с което официално да обяви края на своята кариера.

Това оставя известна въпросителна около бъдещите му намерения, въпреки че административният му статут вече е променен.

Съществува и възможност французинът да се завърне на корта, но подобно решение би изисквало изпълнението на определени условия.

Според правилата, посочени от ITIA, ако Монфис пожелае отново да участва в професионални турнири, ще трябва предварително да премине през шестмесечен период на извънсъстезателно допинг тестване.

Едва след изпълнението на това изискване той би могъл да получи право да се завърне в официални срещи.

Последният мач на Монфис датира от 4 септември 2026 година, когато французинът се изправи срещу американеца Лърнър Тиен във втория кръг на Откритото първенство на САЩ.

Оттогава той не е участвал в официални двубои, а новината за промяната в статута му поставя под сериозно съмнение възможността да го видим отново в професионалния тур.

Монфис оставя зад гърба си забележителна кариера, продължила повече от две десетилетия на най-високо ниво.

Френският тенисист е спечелил общо 13 титли на сингъл, а най-доброто му класиране в световната ранглиста е шестото място.

Макар никога да не успя да триумфира с титла от Големия шлем, той записа редица силни представяния в най-престижните турнири.

Два пъти Монфис достигна до полуфиналите на надпревари от Големия шлем.

Първото му участие сред най-добрите четирима беше на „Ролан Гарос“ през 2008 година, когато впечатли публиката на родна земя.

Осем години по-късно французинът повтори постижението си на Откритото първенство на САЩ през 2016 година.

Освен с резултатите си Монфис ще бъде запомнен и с неповторимия си стил на игра.

#Гаел Монфис

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