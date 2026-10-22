Край на каретите в Сентръл Парк: Властите в Ню Йорк ще гласуват забрана от 2028 година

За много нюйоркчани теглените от коне карети и кочияшите с черни цилиндри в Сентръл парк изглеждат като извадени от миналото. Скоро те може наистина да се върнат там. Причината - градският съвет на мегаполиса ще гласува днес да ги забрани.



Ако бъде одобрена, забраната ще влезе в сила от 1 юни 2028 година. Това не е първият опит да се забранят каретите, които се движат из Сентръл парк и близките манхатънски улици от 1800-ната година насам. Но този път забраната се подкрепя от кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани. Законопроектът предвижда програма за компенсации на собствениците на карети и забранява конете да бъдат убивани. Броят на лицензираните оператори на карети в момента е ограничен до 68. Лицензите обикновено се предават от поколение на поколение кочияши и струват стотици хиляди долари.