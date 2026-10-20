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Край на сезона за Ига Швьонтек

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Спорт
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Полякинята е с контузия на бедрото на левия крак.

първа титла ига швьонтек 2026 полякинята триумфира торонто
Снимка: БТА
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Бившата №1 в света Ига Швьонтек обяви, че повече няма да играе тенис през настоящия сезон. Полската звезда сподели, че се е преборила с много предизвикателства, като е останала доволна от показаното и резултатите през втората половина на сезона.

„Това беше един от най-предизвикателните сезони в кариерата ми, пълен с промени и уроци. Особено се гордея с работата, която свършихме през втората половина на годината, и с напредъка, който постигнахме. Това ми дава увереност за това, което предстои.

Последните няколко месеца, или по-скоро последните няколко години, бяха невероятно интензивни. Чувствам, че трябва да си почина и да се възстановя напълно. Точно това ще направя и този път ще бъде малко по-дълго.

Реших да прекратя сезона на този етап. Това означава, че няма да играя повече турнири тази година. Благодарна съм за всичко, на което ме научи тази година, и все още обичам това, което правя. Както винаги, ще се върна с ентусиазъм и мотивация да продължа да се усъвършенствам.

Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим скоро!“, написа Швьонтек в социалните мрежи.

По-рано полякинята се оттегли от турнира WTA 500 в Нинбо, Китай, поради контузия на лявото бедро.

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#Ига Швьонтек

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