Красимир Инински проведе серия от работни срещи в Ливърпул

Световното първенство по бокс в Ливърпул завърши за българските национали, но продължава с пълна сила за президента на Българска федерация бокс (БФБ) Красимир Инински. Освен възможността да подкрепи Радослав Росенов и Рами Киуан в техните финални мачове, той проведе и редица работни срещи с ръководството на World boxing, организацията одобрена от МОК.

Заедно с президента на организацията, г-н Борис ван дер Ворст, те обсъдиха развитието на бокса на национало, континентално и световно ниво, както и възможността за съвместни бъдещи проекти и домакинства. Екипът на БФБ се утвърди като професионалист в организирането на престижни международни състезания от най-висок ранг и е готов да продължи да заема значима роля в тази посока. Освен с президента на World boxing, г-н Инински изгледа битките на Рами Киуан и Радослав Росенов рамо до рамо и с настоящия абсолютен световен шампион в тежка категория от професионалния ринг – Олександър Усик.

Утре президентът на БФБ и националните ни отбори за мъже и жени се завръщат в България. Те ще кацнат на летище „Васил Левски“ в София в 20:25 часа с полет през Истанбул. Припомняме, че българските боксьори отбелязаха изключително успешно световно първенство. В Ливърпул те спечелиха сребърен медал, в лицето на Рами Киуан (75 кг), и бронз чрез Радослав Росенов (60 кг).