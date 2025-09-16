БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Красимир Инински: Тази магия, която я създаваме, не може никой да ни я вземе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
Запази

Потенциалът на отбора е добър, но трябва да си кажем и това, което ни притеснява, заяви шефът на Българската федерация по бокс.

Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Крисимир Инински не скри своето задоволство от представянето на българските боксьори на световното първенство в Ливърпул. Президентът на Българската федерация по бокс обаче добави, че то трябва да бъде забравено, тъй като трябва да се гонят нови цели.

На пресконференцията, проведена в Пресклуб „България“, той благодари на националите за постигнатите резултати, които включват сребро за Рами Киуан и бронз за Радослав Росенов.

"Изживяването е невероятно и искам да благодаря на боксьорите и техните треньори за лишенията, за труда и дисциплината. Тези два медала не са даденост, а са плод на много труд и лишения. Това нещо се постига с много желание и много любов. Ние не отиваме на почивка или туризъм, а да си свършим работата по най-добрия начин. Ние сме като едно семейство, целогодишно сме заедно. Боксът е нашата религия, залата е нашият храм. Момчета, благодаря ви за това, което направихте. Продължаваме в същия дух и тази магия, която я създаваме, не може никой да ни я вземе. Тя не струва пари, никой не може да ни я вземе. Продължаваме по план и ви напомням - успеха вече го забравяме и отваряме нова страница, на която да пишем новите успехи", каза шефът на централата.

Той коментира и по-задълбочено представянето на родните национали в Ливърпул.

"На подобни големи първенства винаги отиваме с надеждата за добро представяне. Не можем да кажем, че отиваме и каквото стане. Отиваме, за да се съревноваваме на ниво, да дадем най-доброто от себе си и да постигнем максимален резултат. Винаги казвам на боксьорите да оставят сърцата си на ринга и да ходят с гордо вдигнати глави, а не като слязат от ринга да ги е срам. Все още го има проблемът с ощетяването в определени срещи. За мен той спечели мача си с бразилеца и трябваше да бъде на финал. Знаем къде са ни дефицитите, какво трябва да се настрои. Това са едни дълги процеси, които изискват време, лишения и дисциплина. По повод Хавиер видяхте как му откраднаха мача. Не може да изиграеш един рунд със състезател с аркада от предишен мач и докторът да каже спираме мача. Севда Асенова спечели и трите рунда в картите на съдиите, но един рефер, който не е от най-опитните, и даде едно предупреждение, второ предупреждение, взе ѝ две точки и тя загуби мача. Потенциалът на отбора е добър, но трябва да си кажем и това, което ни притеснява.“

Президентът бе попитан и за чужденците в националния отбор и за паралелите, които могат да бъдат направени с други федерации.

"Чужденците в нашия национален отбор са българи от отдавна. Защитават България, работят за България и са много повече българи от много други българи, които се правят на националисти."

"Факторите, които определят най-добрите отбори на световните първенства, са много - географски, икономически, конкуренция. Ние си гледаме нашата къщичка и другите не ни интересуват. При мъжете сме шести в света. Потенциалът ни е много по-голям, защото сред медалите можеха да са Хавиер и Севда, а Радо да играе финал. Ние щяхме да сме много по-напред. Но Узбекистан и Казахстан (бел. р. - които взеха всички десет титли при мъжете), са много силни икономически. Режимът там е друг и ми напомнят за това как беше при нас едно време. Но за една малка България това постижение не е никак малко. Магията на това нещо е лишение, дисциплина, желание, любов", каза още Инински.

Президентът на федерация бе попитан и за работните срещи, които проведе в Ливърпул. Той заяви, че няма амбиции към ръководни постове в Световен бокс, но добави, че легендата на казахстанския бокс Генади Головкин му е намекнал, че ще се кандидатира за президентския пост, който в момента се заема от нидерландеца Борис ван дер Ворст.

Свързани статии:

Иван Пешев награди Рами Киуан и Радослав Росенов
Иван Пешев награди Рами Киуан и Радослав Росенов
Двамата получиха почетни плакети, след като се завоюваха медали на...
Чете се за: 01:20 мин.
#Българска федерация по бокс #Красимир Инински

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
2
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
3
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
5
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от...
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в община Елена
6
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Други спортове

Биляна Дудова: На световното първенство ще се боря за Стефан Николов
Биляна Дудова: На световното първенство ще се боря за Стефан Николов
Радослав Росенов: Радвам се, че не позволих този път да ми вземат медала Радослав Росенов: Радвам се, че не позволих този път да ми вземат медала
Чете се за: 02:05 мин.
Рами Киуан: Ако продължавам с това темпо, ще бъда най-добрият боксьор в света Рами Киуан: Ако продължавам с това темпо, ще бъда най-добрият боксьор в света
Чете се за: 02:20 мин.
Габриела Петрова не успя да прескочи квалификациите на световното по лека атлетика Габриела Петрова не успя да прескочи квалификациите на световното по лека атлетика
Чете се за: 01:15 мин.
Иван Пешев награди Рами Киуан и Радослав Росенов Иван Пешев награди Рами Киуан и Радослав Росенов
Чете се за: 01:20 мин.
Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2 Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските съдебни власти
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2 Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Чете се за: 02:10 мин.
Автомобилизъм
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ) Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на столичното летище
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ