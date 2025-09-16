Красимир Инински: Тази магия, която я създаваме, не може никой да ни я вземе

Крисимир Инински не скри своето задоволство от представянето на българските боксьори на световното първенство в Ливърпул. Президентът на Българската федерация по бокс обаче добави, че то трябва да бъде забравено, тъй като трябва да се гонят нови цели.

На пресконференцията, проведена в Пресклуб „България“, той благодари на националите за постигнатите резултати, които включват сребро за Рами Киуан и бронз за Радослав Росенов.

"Изживяването е невероятно и искам да благодаря на боксьорите и техните треньори за лишенията, за труда и дисциплината. Тези два медала не са даденост, а са плод на много труд и лишения. Това нещо се постига с много желание и много любов. Ние не отиваме на почивка или туризъм, а да си свършим работата по най-добрия начин. Ние сме като едно семейство, целогодишно сме заедно. Боксът е нашата религия, залата е нашият храм. Момчета, благодаря ви за това, което направихте. Продължаваме в същия дух и тази магия, която я създаваме, не може никой да ни я вземе. Тя не струва пари, никой не може да ни я вземе. Продължаваме по план и ви напомням - успеха вече го забравяме и отваряме нова страница, на която да пишем новите успехи", каза шефът на централата.

Той коментира и по-задълбочено представянето на родните национали в Ливърпул.

"На подобни големи първенства винаги отиваме с надеждата за добро представяне. Не можем да кажем, че отиваме и каквото стане. Отиваме, за да се съревноваваме на ниво, да дадем най-доброто от себе си и да постигнем максимален резултат. Винаги казвам на боксьорите да оставят сърцата си на ринга и да ходят с гордо вдигнати глави, а не като слязат от ринга да ги е срам. Все още го има проблемът с ощетяването в определени срещи. За мен той спечели мача си с бразилеца и трябваше да бъде на финал. Знаем къде са ни дефицитите, какво трябва да се настрои. Това са едни дълги процеси, които изискват време, лишения и дисциплина. По повод Хавиер видяхте как му откраднаха мача. Не може да изиграеш един рунд със състезател с аркада от предишен мач и докторът да каже спираме мача. Севда Асенова спечели и трите рунда в картите на съдиите, но един рефер, който не е от най-опитните, и даде едно предупреждение, второ предупреждение, взе ѝ две точки и тя загуби мача. Потенциалът на отбора е добър, но трябва да си кажем и това, което ни притеснява.“

Президентът бе попитан и за чужденците в националния отбор и за паралелите, които могат да бъдат направени с други федерации.

"Чужденците в нашия национален отбор са българи от отдавна. Защитават България, работят за България и са много повече българи от много други българи, които се правят на националисти."

"Факторите, които определят най-добрите отбори на световните първенства, са много - географски, икономически, конкуренция. Ние си гледаме нашата къщичка и другите не ни интересуват. При мъжете сме шести в света. Потенциалът ни е много по-голям, защото сред медалите можеха да са Хавиер и Севда, а Радо да играе финал. Ние щяхме да сме много по-напред. Но Узбекистан и Казахстан (бел. р. - които взеха всички десет титли при мъжете), са много силни икономически. Режимът там е друг и ми напомнят за това как беше при нас едно време. Но за една малка България това постижение не е никак малко. Магията на това нещо е лишение, дисциплина, желание, любов", каза още Инински.

Президентът на федерация бе попитан и за работните срещи, които проведе в Ливърпул. Той заяви, че няма амбиции към ръководни постове в Световен бокс, но добави, че легендата на казахстанския бокс Генади Головкин му е намекнал, че ще се кандидатира за президентския пост, който в момента се заема от нидерландеца Борис ван дер Ворст.