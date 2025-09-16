БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Пешев награди Рами Киуан и Радослав Росенов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Двамата получиха почетни плакети, след като се завоюваха медали на световното първенство по бокс в Ливърпул.

Иван Пешев награди Рами Киуан и Радослав Росенов
Снимка: ММС
Слушай новината

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия на световното първенство по бокс в Ливърпул. Киуан извоюва сребърен медал в категория до 75 килограма, а Росенов се окичи с бронз при 60-килограмовите.

Благодаря ви за емоциите. Донесохте много радост и гордост на цяла България. Тези успехи са доказателство, че когато във федерацията се работи правилно, идват и медалите“, каза Иван Пешев.

За постиженията си двамата ни боксьори ще получат парични награди по Наредба 5 на ММС. Премията на Киуан е в размер на 35 000 лева, а тази на Росенов – 25 000 лева. Премии получават и класиралите се до осмо място на шампионата.

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев.

Председателят на Българската федерация по бокс Красимир Инински сподели, че е доволен от представянето на боксьорите ни. По думите му страната ни разполага с много силни състезатели, които са способни да печелят отличия от най-големите спортни форуми.

#министър Иван Пешев #Министерство на младежта и спорта (ММС) #Рами Киуан #Радослав Росенов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
2
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
3
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
5
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от...
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в община Елена
6
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Други спортове

Биляна Дудова: На световното първенство ще се боря за Стефан Николов
Биляна Дудова: На световното първенство ще се боря за Стефан Николов
Радослав Росенов: Радвам се, че не позволих този път да ми вземат медала Радослав Росенов: Радвам се, че не позволих този път да ми вземат медала
Чете се за: 02:05 мин.
Рами Киуан: Ако продължавам с това темпо, ще бъда най-добрият боксьор в света Рами Киуан: Ако продължавам с това темпо, ще бъда най-добрият боксьор в света
Чете се за: 02:20 мин.
Красимир Инински: Тази магия, която я създаваме, не може никой да ни я вземе Красимир Инински: Тази магия, която я създаваме, не може никой да ни я вземе
Чете се за: 04:57 мин.
Габриела Петрова не успя да прескочи квалификациите на световното по лека атлетика Габриела Петрова не успя да прескочи квалификациите на световното по лека атлетика
Чете се за: 01:15 мин.
Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2 Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските съдебни власти
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2 Мечтата е факт! Никола Цолов ще кара във Формула 2
Чете се за: 02:10 мин.
Автомобилизъм
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ) Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на столичното летище
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ