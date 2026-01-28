БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:12 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Краят на 20-годишна сага: Държавата придобива Античния театър "Сердика"

Ирина Цонева
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Краят на 20-годишна сага: Държавата придобива Античния театър "Сердика"
Снимка: БТА - архив
Изключително съм щастлив, че с днешния акт на Министерския съвет приключи една почти 20-годишна сага, свързана с Античния театър „Сердика". Министерският съвет прие решение за замяна на имот – недвижима културна ценност, с цел опазване на археологическото наследство на Антична Сердика. Това каза министърът на културата Мариан Бачев след заседание на МС.

С решението държавата придобива имотa на бул. „Княз Александър Дондуков" № 12 в София, собственост на „Български енергиен холдинг" ЕАД, в който се намират части от „Античния театър и Амфитеатъра на Сердика" – археологическа групова недвижима културна ценност с изключителна научна и културна стойност. В замяна на дружеството се предоставя равностоен имот в район „Витоша".

"Създават се условия културната ценност с категория „национално значение" да премине в собственост на държавата, което гарантира нейното дългосрочно опазване, съхранение и управление в обществен интерес", посочват от Министерството на културата.

"Разсеяхме всички спекулации около това дали ще се строи върху археологията. Разбира се, че не – тъкмо обратното. В бюджет 2026 бяхме предвидили за ремонт и реконструкция близо 770 хиляди евро, които, както знаете, към момента не могат да бъдат реализирани поради удължителния бюджет. Но сме дали възможност на следващите, които ще поемат ръководството на Министерството на културата, да се погрижат за това", обясни Бачев.

Амфитеатърът на Сердика попада във втора защитена зона на Археологически резерват „Антична Сердика и Средновековен Средец".

"Освен това, с днешния акт на Министерския съвет бяха придобити и още няколко имота и площи за нуждите на Народния театър „Иван Вазов" – за складова и производствена база, с обща площ близо 19 570 квадратни метра, включваща 18 сгради с обща застроена площ над 4 270 квадратни метра", допълни културният министър..

#Античен театър Сердика #Мариан Бачев

Кризата с боклука на София - приближаваме ли се до решение на проблема?
Кризата с боклука на София - приближаваме ли се до решение на проблема?
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети
Чете се за: 02:15 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Метрото има рожден ден: На 28 януари се навършват 28 години от пускането на първите мотриси Метрото има рожден ден: На 28 януари се навършват 28 години от пускането на първите мотриси
Чете се за: 01:07 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов
Чете се за: 01:12 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от чакащи тирове на "Капитан Андреево" С 13 километра се е "стопила" опашката от чакащи тирове на "Капитан Андреево"
Чете се за: 04:50 мин.

Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене закриването на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
С 13 километра се е "стопила" опашката от чакащи тирове...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
