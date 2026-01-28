Краят на 20-годишна сага: Държавата придобива Античния театър "Сердика"

Изключително съм щастлив, че с днешния акт на Министерския съвет приключи една почти 20-годишна сага, свързана с Античния театър „Сердика“. Министерският съвет прие решение за замяна на имот – недвижима културна ценност, с цел опазване на археологическото наследство на Антична Сердика. Това каза министърът на културата Мариан Бачев след заседание на МС.

С решението държавата придобива имотa на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 12 в София, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, в който се намират части от „Античния театър и Амфитеатъра на Сердика“ – археологическа групова недвижима културна ценност с изключителна научна и културна стойност. В замяна на дружеството се предоставя равностоен имот в район „Витоша“.

"Създават се условия културната ценност с категория „национално значение“ да премине в собственост на държавата, което гарантира нейното дългосрочно опазване, съхранение и управление в обществен интерес", посочват от Министерството на културата.

"Разсеяхме всички спекулации около това дали ще се строи върху археологията. Разбира се, че не – тъкмо обратното. В бюджет 2026 бяхме предвидили за ремонт и реконструкция близо 770 хиляди евро, които, както знаете, към момента не могат да бъдат реализирани поради удължителния бюджет. Но сме дали възможност на следващите, които ще поемат ръководството на Министерството на културата, да се погрижат за това", обясни Бачев.

Амфитеатърът на Сердика попада във втора защитена зона на Археологически резерват „Антична Сердика и Средновековен Средец“.