Кристъл Палас, Майнц и Шахтьор Донецк с чисти победи в първите четвъртфинали в Лигата на конференциите

Кристъл Палас се наложи над Фиорентина с 3:0 в първи мач от четвъртфиналите на Лигата на конференциите. Тимът от Лондон нанесе своя удар за седем минути през първото полувреме, когато първо Жан-Филип Матета реализира дузпа, а след това Тайрик Мичел направи 2:0. Исмаила Сар вкара за 3:0 в 90-ата минути и почти лиши реванша след седмица във Флоренция от интрига.

Германският Майнц също постигна надежден успех с 2:0 над френския Страсбург. Японският халф Кайшу Сано откри резултата за домакините, а Щефан Пош направи 2:0 още в 19-ата минута. Преднината на Майнц обаче не нарасна до края на мача, като френският тим пропусна някои ситуации и запазва шанс за втория двубой.

Украинският гранд Шахтьор Донецк победи АЗ Алкмаар с 3:0 в първия мач, игран на неутрален стадион в полския град Краков. До 72-рата минута резултатът бе 0:0, но тогава се разписа Педриньо за Шахтьор, а десет минути по-късно два гола набързо отбеляза Алисон, което почти реши крайния победител. АЗ Алкмаар, който отстрани Левски в плейофите на турнира, ще има изключително трудна задача в Нидерландия след седмица.

Четвъртфинали в Лига на конференциите, първи срещи:

Райо Валекано (Испания) - АЕК Атина (Гърция) - 3:0

Кристъл Палас (Англия) - Фиорентина (Италия) - 3:0

Майнц (Германия) - Страсбург (Франция) - 2:0

Шахтьор Донецк (Украйна) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) - 3:0