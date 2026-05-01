Райо Вайекано измъкна минимален успех срещу Страсбург и взе аванс преди реванша

Гол на Алемао след почивката донесе победата на испанците в напрегнат мач с много спорове и пропуски

Райо Вайекано победи с 1:0 Страсбург в първия мач помежду им от полуфиналната фаза в турнира Лига на конференциите, но резултатът оставя напълно отворена развръзката преди реванша.

След равностойно първо полувреме без голове и с малко чисти положения, мачът се оживи след почивката. Двата отбора разчитаха основно на центрирания и удари от дистанция, като вратарите почти не бяха затруднени до този момент.

Решаващият момент дойде в 54-ата минута, когато Алемао се разписа след центриране от корнер, реализирайки с нетрадиционен удар с глава и рамо, който изненада вратаря Пендeрс.

До края домакините от Райо Вайекано бяха по-активни и създадоха няколко добри възможности, но пропуски на Педро Диас и Флориан Лежен ги лишиха от по-убедителен успех.

Гостите от Страсбург опитаха да натиснат в заключителните минути, но така и не успяха да отправят сериозна опасност към вратата на Баталя.

В крайна сметка испанският тим стигна до минимална, но ценна победа, която му дава предимство преди реванша, макар и с усещането, че резултатът можеше да бъде по-изразителен.

#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ФК Райо Валекано #ФК Страсбург

Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Коя е Михаела Доцова?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
